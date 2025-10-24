Ντόναλντ Τραμπ: Στις ΗΠΑ για συνομιλίες κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος μετά τις κυρώσεις στη Μόσχα

Κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος της Ρωσίας έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για «επίσημες» συνομιλίες λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέες αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας, δήλωσαν στο CNN πηγές που έχουν γνώση για την επίσκεψη.

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF) και ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τη σχέση ΗΠΑ-Ρωσίας», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στο αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης.

Η επίσκεψη Ντμιτρίεφ έρχεται εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης των ΗΠΑ για την άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την εισβολή του στην Ουκρανία και αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ντόναλντ Τραμπ: Ποιος θα είναι ο ρόλος Ντμιτρίεφ

Υπενθυμίζεται πως η αμερικάνικη κυβέρνηση του Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, καθώς κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα έχουν μικρό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, χαρακτηρίζοντάς 'τες ως μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Μόσχα.

Ο Ντμιτρίεφ, ο οποίος στηρίζει τη στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε πρόσφατα την κατασκευή μιας σήραγγας «Τραμπ-Πούτιν» μεταξύ της Αλάσκας και της Ρωσικής Άπω Ανατολής.

Γεννημένος στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, σπούδασε στο Χάρβαρντ και το Στάνφορντ στις ΗΠΑ, ο Ντμιτρίεφ εργάστηκε ως σύμβουλος στην αμερικανική εταιρεία συμβούλων McKinsey και ως επενδυτικός τραπεζίτης στην Goldman Sachs.

Μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντμιτρίεφ δέχθηκε κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο τον χαρακτήρισε «στενό συνεργάτη του Πούτιν» και της οικογένειάς του.

Τον Απρίλιο, ο Ντμιτρίεφ έγινε ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Εκείνη την εποχή, η επίσκεψή του ,κατά την οποία συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκφ, θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό βήμα για τις σχέσεις Κρεμλίνου και Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήρε προσωρινά τις κυρώσεις εναντίον του, για να επιτρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών να του χορηγήσει βίζα και να έρθει στις ΗΠΑ, δήλωσε μια πηγή στο CNN τον Απρίλιο.

Ντόναλντ Τραμπ: Η δήλωση Πούτιν για τις κυρώσεις

«Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις δηλώσεις του με φόντο τις τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε, ότι οι κυρώσεις δεν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, χαρακτηρίζοντάς τες ως μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα, όπως μεταφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία. Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση. Η οικονομία της Ρωσίας δεν θα επηρεαστεί σοβαρά από αυτές τις κυρώσεις», ήταν συγκεκριμένα το πρώτο σχόλιο του Πούτιν για το νέο πακέτο κυρώσεων, οι οποίες εντάσσονται στο νέο 19ο πακέτο που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος στην τελευταία συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας υποστήριξε, ότι τον προειδοποίησε, πως ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και χαρακτήρισε τις κυρώσεις ως μια «εχθρική πράξη που δεν ενισχύει τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ».

