Νότια Κορέα: Η στιγμή που επιβάτης του μετρό βάζει φωτιά σε βαγόνι

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο μετρό της Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός συρμού δείχνει έναν άνδρα να περιλούζει με βενζίνη ένα γεμάτο βαγόνι και στη συνέχεια να το πυρπολεί.

Ο 67χρονος δράστης, που έχει ταυτοποιηθεί μόνο με το επώνυμο Γουόν, κατηγορείται ότι έβαλε τη φωτιά στις 31 Μαΐου, σε ώρα αιχμής, σκορπώντας τον πανικό και αναγκάζοντας δεκάδες επιβάτες να τρέξουν για να σωθούν, σύμφωνα με το Korea JoongAng.

Ο δράστης φαίνεται στο βίντεο να πετά ξαφνικά τη βενζίνη στο πάτωμα του κατάμεστου βαγονιού, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούν αποσβολωμένοι. Πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν αμέσως καθώς το εύφλεκτο υγρό απλωνόταν στο δάπεδο, με μια γυναίκα να γλιστρά και να χάνει τα παπούτσια της στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Δευτερόλεπτα μετά ο 67χρονος γονατίζει και βάζει φωτιά στο τρένο.

A 67-year-old man was indicted Wednesday in Seoul, South Korea, for attempted murder and arson after setting fire to a moving subway train on Line 5 on May 31, injuring six and endangering over 160 passengers. (Korea Daily) pic.twitter.com/1EHgD1aHVF