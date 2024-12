Δυστοπία στη Νέα Υόρκη: Γυναίκα καιγόταν ζωντανή στο μετρό και οι περαστικοί τραβούσαν βίντεο

Η φρικτή δολοφονία μιας γυναίκας στο μετρό της Νέας Υόρκης την Κυριακή επανέφερε στη δημόσια συζήτηση το φαινόμενο της «απάθειας των θεατών», που καθιερώθηκε μετά τη δολοφονία της Kitty Genovese το 1964. Τότε, όπως αναφέρθηκε αρχικά, δεκάδες γείτονες παρακολουθούσαν αμέτοχοι ενώ η 28χρονη δέχτηκε επίθεση.

Στις 7:30 π.μ., μια γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, πυρπολήθηκε στο τρένο F όταν έφτανε στον σταθμό Stillwell Avenue στο Coney Island. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο παράτυπος μετανάστης Sebastian Zapeta-Calil από τη Γουατεμάλα, άναψε φωτιά στα ρούχα της γυναίκας χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν περαστικούς, καθώς και έναν ένστολο αστυνομικό, να παρακολουθούν αμέτοχοι, ενώ κάποιοι κατέγραφαν το φρικτό περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο δράστης, μάλιστα, φαίνεται να ανεμίζει ένα ύφασμα, αντί να σβήσει τη φωτιά, ενισχύοντας τις φλόγες.

Amelia Carter died in flames, ignored by all — the illegal who set her alight, the legal filming in cold indifference, and the NYPD's casual stroll through hell.

