Νότια Κορέα: 3 νεκροί μετά από μερική κατάρρευση γέφυρας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν την Τρίτη, όταν μια γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, κατασκευασμένη προ δεκαετιών, η οποία βρισκόταν σε διαδικασία κατεδάφισης, κατέρρευσε μερικώς στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ασφαλείας, αφού οι εργάτες διέκοψαν τις εργασίες κατεδάφισης όταν παρατήρησαν ότι ένα τμήμα της κατασκευής είχε βυθιστεί ελαφρώς ενώ κόβονταν πλάκες από σκυρόδεμα, δήλωσε ο Lee Jong-woon, αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σταθμό της περιοχής Seodaemun της Σεούλ.

Η κατάρρευση γέφυρας στη Νότια Κορέα

Τα θύματα καταπλακώθηκαν από συντρίμμια και άλλα ερείπια μετά την ξαφνική κατάρρευση ενός τμήματος της γέφυρας, ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέκλεισαν την κυκλοφορία γύρω από το σημείο, όπου τμήματα της κατασκευής κρέμονταν επικίνδυνα από την άκρη της γέφυρας.

Κάποια συντρίμμια έπεσαν επίσης σε μια κοντινή σιδηροδρομική γραμμή, αναγκάζοντας την Korea Railroad Corp. να αναστείλει ορισμένα δρομολόγια προς τον σταθμό της Σεούλ.

Η γέφυρα, που χτίστηκε το 1966, βρισκόταν σε διαδικασία κατεδάφισης από τον Αύγουστο του περασμένου έτους λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά της.

Με πληροφορίες από ABC News

