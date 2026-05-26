ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νότια Κορέα: 3 νεκροί μετά από μερική κατάρρευση γέφυρας

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ασφαλείας

The LiFO team
The LiFO team
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν την Τρίτη, όταν μια γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, κατασκευασμένη προ δεκαετιών, η οποία βρισκόταν σε διαδικασία κατεδάφισης, κατέρρευσε μερικώς στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ασφαλείας, αφού οι εργάτες διέκοψαν τις εργασίες κατεδάφισης όταν παρατήρησαν ότι ένα τμήμα της κατασκευής είχε βυθιστεί ελαφρώς ενώ κόβονταν πλάκες από σκυρόδεμα, δήλωσε ο Lee Jong-woon, αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σταθμό της περιοχής Seodaemun της Σεούλ.

Η κατάρρευση γέφυρας στη Νότια Κορέα

Τα θύματα καταπλακώθηκαν από συντρίμμια και άλλα ερείπια μετά την ξαφνική κατάρρευση ενός τμήματος της γέφυρας, ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέκλεισαν την κυκλοφορία γύρω από το σημείο, όπου τμήματα της κατασκευής κρέμονταν επικίνδυνα από την άκρη της γέφυρας.

Κάποια συντρίμμια έπεσαν επίσης σε μια κοντινή σιδηροδρομική γραμμή, αναγκάζοντας την Korea Railroad Corp. να αναστείλει ορισμένα δρομολόγια προς τον σταθμό της Σεούλ.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ

Η γέφυρα, που χτίστηκε το 1966, βρισκόταν σε διαδικασία κατεδάφισης από τον Αύγουστο του περασμένου έτους λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά της.

Με πληροφορίες από ABC News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Διεθνή / 5 τρόποι με τους οποίους η AI θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανθρωπότητα, σύμφωνα με τον Πάπα

Ο πάπας Λέων ΙΔ' προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει βαθιά την κοινωνία, συγκεντρώνοντας ισχύ, ενισχύοντας τις ανισότητες και αλλοιώνοντας την ανθρώπινη κρίση
THE LIFO TEAM
ΖΕΣΤΗ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για τον Μάιο

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα θερμότητας θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν έως και κατά 13 βαθμούς τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή
THE LIFO TEAM
 
 