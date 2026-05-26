ΗΠΑ: Δύο αλεξιπτωτιστές συγκρούστηκαν στον αέρα – Ένας νεκρός

Ένας αλεξιπτωτιστής σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια ομαδικής πτώσης στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε εγκατάσταση αλεξιπτωτισμού στην περιοχή Ritzville, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σποκέιν.

Η υπηρεσία του σερίφη της κομητείας Adams ανέφερε ότι οι διασώστες κλήθηκαν αρχικά για «ιατρικό επείγον περιστατικό» που αφορούσε δύο αλεξιπτωτιστές.

Όταν έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι οι δύο άνδρες είχαν συγκρουστεί στον αέρα κατά την κάθοδό τους με τα αλεξίπτωτα.

Σύμφωνα με τις αρχές, μετά τη σύγκρουση ο ένας αλεξιπτωτιστής φαίνεται πως έχασε τις αισθήσεις του και δεν μπορούσε πλέον να ελέγξει το αλεξίπτωτό του.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τον είδαν να απομακρύνεται από τη ζώνη προσγείωσης χωρίς να αντιδρά, με το κεφάλι και τα χέρια να κρέμονται προς τα κάτω, πριν χαθεί πίσω από λόφο της περιοχής.

Ο δεύτερος αλεξιπτωτιστής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα για περαιτέρω περίθαλψη.

Συνολικά 11 άτομα συμμετείχαν στην ομαδική πτώση, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι καιρικές συνθήκες δεν φαίνεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα, το οποίο παραμένει υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από ABC News