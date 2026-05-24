Φιλιππίνες: Αναζητούνται πάνω από 20 άνθρωποι μετά την κατάρρευση κτιρίου

Πάνω από 20 άτομα έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες, το οποίο κατέρρευσε την Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Επιβεβαιώθηκε ότι πέντε άτομα έχουν παγιδευτεί, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται σε επαφή με τους διασώστες, ενώ φοβούνται ότι άλλα 18 βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, ανέφεραν οι αρχές.

Αναζητούνται εργαζόμενοι στις Φιλιππίνες μετά από κατάρρευση κτιρίου

«Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένα θύματα που έχουν παγιδευτεί και έχουμε τον αριθμό των 18 εργαζομένων από τον κατάλογο των εργατών οικοδομών που ήταν σε υπηρεσία σήμερα, αλλά δεν έχουμε ακόμη νέα από τις οικογένειές τους. Αυτό ανεβάζει τον εκτιμώμενο αριθμό των παγιδευμένων θυμάτων σε 23 μέχρι σήμερα», δήλωσε η Μαρία Λέα Σατζίλι, υπεύθυνη ενημέρωσης στο περιφερειακό Γραφείο Πυροπροστασίας, σε συνέντευξη Τύπου.

Στον τόπο της κατάρρευσης του υπό κατασκευή πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άντζελες, βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα, οι διασώστες φαίνονταν να σκαρφαλώνουν πάνω σε ένα σωρό από τσιμεντένιες πλάκες και παραμορφωμένο χάλυβα, καλυμμένο με πράσινο δίχτυ, αναζητώντας επιζώντες.

Ο αριθμός των διασωθέντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονταν στην περιοχή, παρέμεινε στους 24, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι, δήλωσε η Σατζίλι.

Μεταξύ των διασωθέντων ήταν ένας 51χρονος Μαλαισιανός υπήκοος που διέμενε σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, το οποίο υπέστη ζημιές όταν κατέρρευσε η τσιμεντένια κατασκευή, δήλωσε ο Τζέι Πελάγιο, υπεύθυνος ενημέρωσης της πόλης Άντζελες, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters.

Νωρίτερα είχε δηλώσει στο ραδιοφωνικό σταθμό DZBB ότι φοβούνταν ότι 30 έως 40 άτομα είχαν παγιδευτεί, βάσει πληροφοριών από έναν εργοδηγό του εργοταξίου που ήταν μεταξύ αυτών που κατάφεραν να διασωθούν.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αιτία της κατάρρευσης βρίσκεται υπό έρευνα, αλλά τα αρχεία έδειξαν ότι το κτίριο προοριζόταν να είναι ένα ξενοδοχείο-συγκρότημα διαμερισμάτων εννέα ορόφων σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια, αλλά κατασκευαζόταν ένας δέκατος όροφος για πισίνα.

Ασθενοφόρα βρισκόταν σε ετοιμότητα και πυροσβεστικά οχήματα είχαν αποσταλεί για να βοηθήσουν στη διάσωση, είπε ο Πελάγιο, προσθέτοντας ότι η απομάκρυνση των συντριμμιών από το σκυρόδεμα αποτελούσε πρόκληση για τους διασώστες.

Με πληροφορίες από Reuters

