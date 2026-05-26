Τζόναθαν Άντικ: Παραιτήθηκε από τη Mango μετά τις κατηγορίες για τον θάνατο του πατέρα του

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, καθώς ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος μετά τις κατηγορίες εναντίον του.

Η παραίτηση από τη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας μόδας σήμερα, Τρίτη 26/5, έρχεται λίγες μέρες μετά τη σύλληψή του για τη θανατηφόρα πτώση του πατέρα του από γκρεμό.

Ο Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος ανέλαβε τη Mango το 2024 μετά τον θάνατο του πατέρα του, επέμεινε ότι είναι αθώος, αλλά δήλωσε ότι παραιτείται στέλνοντας μια ανοιχτή επιστολή προς την εταιρεία.

«Γράφω αυτά τα λόγια με ειλικρίνεια και ταπεινότητα, από τον πόνο, την αδυναμία και την απογοήτευση που βιώνω λόγω της φερόμενης ενοχής που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε στην επιστολή του.

«[Πρέπει] να ζήσω με την πιο σοβαρή, άδικη και αβάσιμη κατηγορία που μπορεί να αποδοθεί σε ένα άτομο», πρόσθεσε ο Άντικ.

Τζόναθαν Άντικ: Η απάντηση του διοικητικού συμβουλίου της Mango

Σε ξεχωριστό εσωτερικό υπόμνημα, ο διευθύνων σύμβουλος της Mango, Toni Ruiz, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο, επέμειναν ότι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον Άντικ.

«Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποστηρίζουν ομόφωνα τις επισημάνσεις του κ. Ruiz και ενώνονται με την οικογένεια Άντικ εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον Τζόναθαν. Εκφράζουν επίσης, την πλήρη εμπιστοσύνη τους ότι οι νομικές διαδικασίες θα επιλυθούν ευνοϊκά και εμπιστεύονται ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο δυνατό», αναφέρει το υπόμνημα.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για τον θάνατο του 71χρονου πατέρα του, τον Δεκέμβριο του 2024, ο οποίος έπεσε από τον γκρεμό σε ένα δημοφιλές μονοπάτι κοντά στο σπίτι του στην Καταλονία, στη βόρεια Ισπανία.

Ο Τζόναθαν Άντικ επέμεινε ότι ο πατέρας του, με τον οποίο φέρεται να είχε διαφωνία, γλίστρησε και έπεσε.

Με πληροφορίες από Euronews, New York Post

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Θάνατος ιδρυτή Mango: Δύο ορειβάτες φέρεται να βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντικ