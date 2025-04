North Sentinel: Παραμένει υπό κράτηση ο YouTuber που άφησε αναψυκτικό στην απομονωμένη φυλή

Ο 24χρονος Αμερικανός YouTuber Μιχαΐλο Βικτοροβιτς Πολυάκοφ παραμένει υπό κράτηση στην Ινδία, μετά την παράνομη αποβίβασή του στο απαγορευμένο νησί North Sentinel στα τέλη Μαρτίου.

Ο νεαρός αυτοαποκαλούμενος «λάτρης της αδρεναλίνης» αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Πορτ Μπλερ, την πρωτεύουσα των νήσων Ανταμάν και Νικομπάρ όπου υπάγεται το North Sentinel, στις 29 Απριλίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Πολυάκοφ, από το Scottsdale της Αριζόνα, φέρεται να έφτασε στις ακτές του North Sentinel στις 29 Μαρτίου σε μια απόπειρα να έρθει σε επαφή με τη φυλή των Sentinelese, που ζει πλήρως απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Συνελήφθη στις 31 Μαρτίου, αφού εντοπίστηκε από ντόπιους ψαράδες στην επιστροφή του από το νησί.

«Μπορεί να το παρουσιάζει ως ταξίδι περιπέτειας, αλλά πρόκειται για σαφή παραβίαση των ινδικών νόμων», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στο Associated Press, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Η επαφή με τους Sentinelese ενδέχεται να απειλήσει την επιβίωσή τους». Ο 24χρονος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.

Η ινδική νομοθεσία απαγορεύει την προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το νησί, ώστε να προστατευτεί η φυλή, η οποία δεν διαθέτει ανοσία σε κοινές ασθένειες. Οι Sentinelese έχουν αντιδράσει βίαια σε κάθε προσπάθεια επαφής. Το 2018, σκότωσαν έναν Αμερικανό ιεραπόστολο που απιβάστηκε στο νησί, ενώ το 2006 είχαν σκοτώσει δύο ψαράδες που πλησίασαν κατά λάθος.

