Ματσάδο: «Θα μετατρέψουμε τη Βενεζουέλα στον ενεργειακό κόμβο της Αμερικής»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι η 3η Ιανουαρίου θα μείνει στην ιστορία ως «η ημέρα που η δικαιοσύνη νίκησε την τυραννία», μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, έπειτα από επιτυχημένα «μεγάλης κλίμακας» στρατιωτικά πλήγματα που στόχευαν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του κρατούνται πλέον στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή να δικαστούν για κατηγορίες που αφορούν «ναρκο-τρομοκρατία».

«Η 3η Ιανουαρίου θα περάσει στην ιστορία ως η ημέρα που η δικαιοσύνη νίκησε την τυραννία», δήλωσε η Ματσάδο στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, τη Δευτέρα. «Είναι ένα ορόσημο και δεν είναι μόνο τεράστιας σημασίας για τον λαό της Βενεζουέλας και το μέλλον μας· πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα, για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η Ματσάδο δήλωσε στο Fox News ότι η νίκη αυτή είναι «ιστορική» και ένα «τεράστιο βήμα» προς μια δημοκρατική μετάβαση της χώρας.

«Μια ελεύθερη Βενεζουέλα σημαίνει, πρώτον, έναν σύμμαχο στην ασφάλεια, την εξάρθρωση του εγκληματικού κέντρου της Αμερικής και τη μετατροπή της σε ασπίδα ασφάλειας, τον ισχυρότερο σύμμαχο για την εξάρθρωση όλων αυτών των εγκληματικών δομών που έχουν προκαλέσει τόση ζημιά και βλάβη στον λαό μας, αλλά και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε.

«Δεύτερον, θα μετατρέψουμε τη Βενεζουέλα στον ενεργειακό κόμβο της Αμερικής. Θα φέρουμε το κράτος δικαίου. Θα ανοίξουμε τις αγορές. Θα προσφέρουμε ασφάλεια στις ξένες επενδύσεις. Τρίτον, θα φέρουμε πίσω εκατομμύρια Βενεζουελάνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, για να ξαναχτίσουν ένα ισχυρό, ευημερούν έθνος, μια ανοιχτή κοινωνία. Θα αφήσουμε πίσω όλη την καταστροφή που αυτό το σοσιαλιστικό καθεστώς, αυτό το εγκληματικό καθεστώς, έχει επιφέρει στον λαό μας και θα μετατρέψουμε τη Βενεζουέλα στον βασικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λατινική Αμερική».

Ο αγώνας της Ματσάδο για μια ελεύθερη Βενεζουέλα δεν είναι κάτι καινούργιο. Η πολιτική ηγέτιδα έθεσε υποψηφιότητα απέναντι στον Μαδούρο και κέρδισε συντριπτικά τις προκριματικές εκλογές, αλλά στη συνέχεια η κυβέρνηση της απαγόρευσε να είναι υποψήφια.

Στη θέση της έθεσε τελικά υποψηφιότητα ο αντικαταστάτης της, Εντμούντο Γκονζάλες. «Ήταν ένα θαύμα», θυμήθηκε. «Όλοι μας έλεγαν ότι ήταν αδύνατο να διεξαχθούν ανεξάρτητες εκλογές σε μια προκριματική διαδικασία, κι όμως καταφέραμε να ενώσουμε τη χώρα και να πραγματοποιήσουμε αυτές τις εκλογές, οργανωμένες από την κοινωνία των πολιτών, με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων. … Δειλά, μας φοβήθηκε. Με φοβήθηκε, ο Μαδούρο. Έτσι πίστεψε ότι απαγορεύοντάς μου τη συμμετοχή θα μας σταματούσε από το να νικήσουμε, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια στάθηκε στη θέση μου, γυρίσαμε ολόκληρη τη χώρα και καταφέραμε να ενώσουμε έναν λαό και να νικήσουμε τον Μαδούρο με σαρωτική διαφορά … υπό ακραίες συνθήκες, άδικες συνθήκες».

Η αφιέρωση του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ

Ο αγώνας της Ματσάδο για την ελευθερία στη Βενεζουέλα έχει αναγνωριστεί με την απονομή Νόμπελ Ειρήνης, ένα βραβείο που, κατά την παραλαβή του, αφιέρωσε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Το αφιέρωσα στον πρόεδρο Τραμπ γιατί πίστευα εκείνη τη στιγμή ότι το άξιζε», εξήγησε. «Πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι, έλεγαν ότι ήταν αδύνατο να επιτευχθεί αυτό που μόλις έκανε το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Αν λοιπόν πίστευα ότι το άξιζε τον Οκτώβριο, φανταστείτε τώρα. Νομίζω ότι απέδειξε στον κόσμο τι ακριβώς σημαίνει».

Η Ματσάδο εξέφρασε ελπίδα για το μέλλον της χώρας, μετά τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θέλω να εκφράσω σήμερα, εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας, την ευγνωμοσύνη μας για το θάρρος και το όραμά του, για τις ενέργειες, τις ιστορικές ενέργειες που έχει αναλάβει εναντίον αυτού του ναρκοτρομοκρατικού καθεστώτος, με στόχο την αποσύνθεση αυτής της δομής και τη δίωξη του Μαδούρο, γεγονός που σημαίνει ότι 30 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι είναι πλέον πιο κοντά στην ελευθερία, αλλά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι σήμερα μια πιο ασφαλής χώρα».

Με πληροφορίες από Fox News