Νικητής reality show κόντεψε να πεθάνει μετά από αποτυχημένη κοιλιοπλαστική

Πρώην reality star που κέρδισε την πρώτη σεζόν του RuPaul's Drag Race Down Under έδωσε μάχη για 5 μήνες και αφού είχε χάσει γύρω στα 80 κιλά

Λέγεται Kita Mean, είχε κερδίσει την πρώτη σεζόν του RuPaul's Drag Race Down Under και επειδή είχε φτάσει τα 160 κιλά, επιθυμούσε διακαώς να απαλλαχθεί από το περιττό βάρος. Γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξε να πάει στην Μπανγκόκ στα τέλη του 2022 και να υποβληθεί σε κοιλιοπλαστική για να απαλλαγεί από το χαλαρωμένο δέρμα, καθώς το 2019 είχε τοποθετήσει γαστρικό δακτύλιο που βοήθησε στην απώλεια κιλών.

Ωστόσο, οι επιπλοκές παραλίγο να στοιχίσουν τη ζωή στον αστέρα reality, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περισσότερους από 5 μήνες και να βρεθεί να μαζεύει πάνω από 40.000 δολάρια μέσω εράνων για να καταφέρει να πληρώσει τους ιατρικούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου της ανάρρωσης.

Όπως αποκαλύπτει, οι επιπλοκές ξεκίνησαν ότι η τομή από το επώδυνο χειρουργείο δεν επουλωνόταν με αποτέλεσμα απανωτές λοιμώξεις.

«Η τομή άνοιγε συνεχώς. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν ήταν απλώς οδυνηρό, καθώς δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Η μία λοίμωξη προέκυπτε μετά την άλλη», αποκάλυψε ο 37χρονος που το πραγματικό του όνομα είναι Nick Nash.

«Ξαπλωμένος στο νοσοκομείο στην Ταϊλάνδη, προσπάθησα να πω στον εαυτό μου ότι οι άνθρωποι περνούν δύσκολες στιγμές σε αυτόν τον κόσμο... Αλλά σκεφτόμουν: 'Κι αν πεθάνω; Τι θα γίνει αν δεν θεραπευτώ ποτέ από αυτό;», συνεχίζει, αποκαλύπτοντας τα σημάδια από την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Όμως, η περιπέτειά του δεν σταμάτησε εκεί. Όταν οι γιατροί έδωσαν το πράσινο φως για να επιστρέψει στην πατρίδα του το Όκλαντ, ο Nash θα οδηγούνταν και πάλι εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά στη Νέα Ζηλανδία, για ακόμα μία χειρουργική επέμβαση καθώς το τραύμα στο στομάχι του είχε αρχίσει να «σκάει».

«Έπρεπε να αφαιρέσουν όλο το νεκρό δέρμα και το λίπος που ουσιαστικά είχε μολυνθεί μέσα στο σώμα μου. Ο γιατρός τότε με ενημέρωσε ότι τα ράμματα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί δύο εβδομάδες μετά την αρχική επέμβαση και αυτά είχαν μείνει εκεί για πάνω από 6 εβδομάδες».

Ο δρόμος της ανάρρωσης από τότε ήταν αργός, αλλά το περασμένο Σαββατοκύριακο η Kita Mean επέστρεψε στην κεντρική σκηνή του RuPaul's Drag Race, εκπροσωπώντας την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στο ετήσιο DragCon του σόου.

«Η συνάντηση με όλουςαυτούς τους όμορφους ανθρώπους, η παρέα με όλες τις υπέροχες βασίλισσες και όλη αυτή η μεθυστική ζωή έκανε την καρδιά μου να πάρει θάρος ξανά» , αποκάλυψε η drag persona στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε μια άλλη ανάρτηση τον Μάρτιο πριν από την περιοδεία της στη Νέα Ζηλανδία, η Kita μίλησε για τους εφιαλτικούς μήνες.

«Περνάω τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Αποτυχημένη πλαστική χειρουργική και όλα αυτά. Αν τα σ**τ* που πέρασα, πέρυσι μου δίδαξε κάτι είναι ότι ζεις μόνο μια φορά. Πάρτε ρίσκα. Διασκεδάστε. Να είστε ευγνώμονες. Και να αγαπάτε τους ανθρώπους δίπλα σας», έγραψε σε άλλη ανάρτησή του.

Με στοιχεία από NZ Herald