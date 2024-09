Νίκη για το ακροδεξιό FPÖ στις εκλογές της Αυστρίας – Νέο πολιτικό σκηνικό και αβεβαιότητα

Το ακροδεξιό Κόμμα των Ελευθέρων της Αυστρίας (FPÖ) κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση στις εκλογές για την ομοσπονδιακή Βουλή, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,1%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της κρατικής τηλεόρασης.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο στη χώρα, με απρόβλεπτες εξελίξεις όσον αφορά τον σχηματισμό κυβέρνησης και τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα.

Οι πρώτες δηλώσεις των εκπροσώπων του FPÖ ήταν ενθουσιώδεις, κάνοντας λόγο για «νίκη του λαού ενάντια στο κατεστημένο και στα εχθρικά ΜΜΕ». Οι Χριστιανοδημοκράτες του Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), υπό τον μέχρι σήμερα καγκελάριο Καρλ Νέχαμερ, κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 26,3%, παρουσιάζοντας πτώση άνω των 11 μονάδων. Οι Πράσινοι, μέχρι πρότινος συγκυβερνώντες, υποχώρησαν στην πέμπτη θέση με 8,7%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPÖ) κατέλαβαν την τρίτη θέση με 20,9%. Το Φιλελεύθερο NEOS κατέκτησε την τέταρτη θέση με 8,8%.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% που απαιτείται για είσοδο στη Βουλή, λαμβάνοντας ποσοστό 2,5%, ενώ το Κόμμα της Μπύρας του Ντόμινικ Βλάζνυ, παρά την αρχική υποστήριξη που είχε στις προεδρικές εκλογές του 2022, περιορίστηκε στο 2,1%.

Η κατανομή των 183 εδρών στη Βουλή έχει ως εξής:

