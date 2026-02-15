Κούβα: Αναβάλλεται το διεθνές φεστιβάλ πούρων που αποφέρει εκατομμύρια στην οικονομία

Η Κούβα ανακοίνωσε το Σάββατο την ακύρωση του εμβληματικού φεστιβάλ πούρων της χώρας, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με την πίεση των ΗΠΑ προς το νησί.

Οι διοργανωτές ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι το ετήσιο Φεστιβάλ del Habano, που ήταν προγραμματισμένο για τις 24 έως 27 Φεβρουαρίου, αναβάλλεται χωρίς να δοθεί νέα ημερομηνία.

Η Habanos SA ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη ώστε να διατηρηθούν τα υψηλά στάνταρ ποιότητας και η συνολική εμπειρία που χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση. Πρόκειται για γεγονός που προσελκύει συλλέκτες, εμπόρους και ειδικευμένους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δημοπρασία πολυτελών πούρων και υγραντήρων.

Η δημοπρασία αποφέρει κάθε χρόνο αρκετά εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κατευθύνονται στο σύστημα υγείας της χώρας. Πέρυσι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, συγκεντρώθηκαν περίπου 19,5 εκατ. δολάρια. Σε μια οικονομία που δοκιμάζεται, οι διεθνείς πωλήσεις κουβανέζικων πούρων παραμένουν κρίσιμη πηγή εισοδήματος, με την Ευρώπη να αποτελεί την κύρια αγορά.

Η αναστολή του φεστιβάλ έρχεται καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων. Οι ΗΠΑ διέκοψαν τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Κούβα από τη Βενεζουέλα, έναν από τους βασικούς συμμάχους της Αβάνας, μετά την απομάκρυνση του επί χρόνια προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει την επιβολή δασμών σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

Οι επιπτώσεις έχουν φανεί και στις μετακινήσεις. Διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ τους και η Air Canada, έχουν αναστείλει πτήσεις προς την Κούβα, λόγω της έλλειψης καυσίμων, ενώ ορισμένες κυβερνήσεις έχουν συστήσει στους πολίτες τους να επανεξετάσουν ταξίδια στο νησί, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο να εγκλωβιστούν.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να «πνίξει» την οικονομία της χώρας, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962.

