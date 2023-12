Νετανιάχου: Μόνο η στρατιωτική πίεση θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων

Στον θάνατο των τριών Ισραηλινών ομήρων, που σκότωσαν κατά λάθος οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι μόνο με τη στρατιωτική πίεση θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι.

Την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ, με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, πως πρέπει να συνεχιστεί η «στρατιωτική πίεση» κατά της οργάνωσης, ενώ δήλωσε ότι του «ράγισε την καρδιά» η είδηση για τον θάνατο των τριών από τα πυρά των IDF.

«Παρά τη βαθύτατη θλίψη, θέλω να διευκρινίσω ένα πράγμα: η στρατιωτική πίεση είναι απαραίτητη τόσο για την επιστροφή των ομήρων όσο και για τη διασφάλιση της νίκης επί των εχθρών μας. Μόνο η διατήρηση της στρατιωτικής πίεσης θα επιτρέψει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», ανέφερε αρχικά. «Οι οδηγίες που δίνω στη διαπραγματευτική ομάδα βασίζονται σε αυτήν την πίεση, χωρίς αυτήν δεν έχουμε τίποτα», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.



Οι δηλώσεις αυτές, έρχονται στον απόηχο του θανάτου των τριών ομήρων, τους οποίους σκότωσε «κατά λάθος» ο ισραηλινός στρατός. Οι όμηροι κρατούσαν λευκή σημαία και μίλησαν στα εβραϊκά, ανακοίνωσε ο στρατός. Οικογένειες ομήρων ζήτησαν το Σάββατο από την κυβέρνηση να παρουσιάσει γρήγορα ένα νέο σχέδιο διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωσή τους.

Από την πλευρά της η Χαμάς, ανακοίνωσε πως αρνείται «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή αιχμαλώτων εκτός αν η επίθεση εναντίον του λαού μας σταματήσει τελείως». «Το κίνημα γνωστοποίησε τη θέση του στους διαμεσολαβητές» πρόσθεσε σε ανακοίνωση, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις. «Μετά την εξόντωση της Χαμάς, η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα τελεί υπό τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ και δεν θα υπάρχουν πλέον εκεί άλλες απειλές για εμάς», επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συνεχίστηκαν και το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ οι διαδηλώσεις, με τους πολίτες να καλούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ενεργήσει, προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές αυξάνουν την πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση για την απελευθέρωση των 112 ομήρων που παραμένουν αιχμάλωτοι. Ζητούν συγκεκριμένα να παρουσιάσει σχέδιο για τη διάσωση των ομήρων.



Ο Νόαμ Πέρι, συγγενής ομήρου, κατηγόρησε το πολεμικό συμβούλιο υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον ισχυρισμό ότι ήταν απαραίτητη η στρατιωτική πίεση για να απελευθερωθούν οι απαχθέντες. «Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότεροι όμηροι επιστρέφουν νεκροί», τόνισε.

