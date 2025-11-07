Νετανιάχου: Ένταλμα σύλληψης από τον Εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης - Τον κατηγορεί για «γενοκτονία»

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 37 υπόπτους, ανάμεσά τους και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την κατηγορία της «γενοκτονίας» στη Γάζα.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης Νο. 2, σχετικά με τα εγκλήματα που, σύμφωνα με την καταγγελία, έχει διαπράξει το Ισραήλ κατά αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιασίν Σαμλί, δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης ότι «το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», παρά την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε μια τρομοκρατική δομή που απειλεί όχι μόνο τους Παλαιστινίους αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Σαμλί, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε Λίβανο, Συρία, Τυνησία, Ιράν, Κατάρ, Υεμένη, Ιράκ, Μάλτα και Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Εισαγγελία διερευνά τα στοιχεία της καταγγελίας και εξετάζει τα επόμενα νομικά βήματα, στο πλαίσιο της τουρκικής νομοθεσίας περί εγκλημάτων πολέμου και διεθνούς δικαιοσύνης.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων στην Τουρκία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, με χιλιάδες πολίτες και οργανώσεις να απαιτούν την παραπομπή των Ισραηλινών αξιωματούχων στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από Milliyet