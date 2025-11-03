ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο με την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Η Yifat Tomer-Yerushalmi συνελήφθη για κατάχρηση εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιο λειτουργό, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου
Η Yifat Tomer-Yerushalmi/Φωτογραφία: X
Η αστυνομία στο Ισραήλ συνέλαβε και έθεσε υπό κράτηση την κορυφαία νομική αξιωματούχο του στρατού, αφότου εκείνη παραδέχτηκε ότι διέρρευσε βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σε Παλαιστίνιο κρατούμενο.

Η υποστράτηγος Yifat Tomer-Yerushalmi ανέφερε σε επιστολή παραίτησης την περασμένη εβδομάδα ότι είχε εγκρίνει τη δημοσιοποίηση του βίντεο για να αποκλιμακώσει τις επιθέσεις σε βάρος στρατιωτικών ανακριτών και εισαγγελέων που εργάζονταν στην υπόθεση.

Η Tomer-Yerushalmi συνελήφθη με την υποψία απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης, κατάχρησης εξουσίας, παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιο λειτουργό, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Η σύλληψή της εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κράτος δικαίου στο Ισραήλ, τη λογοδοσία για τις κακοποιήσεις και τις δολοφονίες Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια αυτού που επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει γενοκτονικό πόλεμο, καθώς και για το κατά πόσον η χώρα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενώπιον διεθνών δικαστηρίων.

Τον Ιούλιο του 2024, εισαγγελείς πραγματοποίησαν επιδρομή στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Sde Teiman, το οποίο έχει τη φήμη για την τέλεση βασανιστηρίων, και συνέλαβαν 11 στρατιώτες.

Οι στρατιώτες αυτοί είναι ύποπτοι για βίαιη επίθεση σε Παλαιστίνιο από τη Γάζα, η οποία περιλάμβανε και σεξουαλική επίθεση. Το θύμα νοσηλεύτηκε με τραύματα όπως σπασμένα πλευρά και τρύπα στον πνεύμονα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και η Tomer-Yerushalmi ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Η κυβέρνηση, καθώς και πολιτικοί και σχολιαστές της ακροδεξιάς, την κατηγόρησαν ότι έβλαψε τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ, προχωρώντας στη δίωξη των στρατιωτών και δημοσιοποιώντας το βίντεο — παρουσιάζοντας ουσιαστικά την προσπάθειά της να επιβάλει τον νόμο ως μια πράξη που «υπονόμευε το κράτος».

«Το περιστατικό στη Sde Teiman προκάλεσε τεράστια ζημιά στην εικόνα του κράτους του Ισραήλ και των Ενόπλων Δυνάμεών του», δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ίσως πρόκειται για τη σοβαρότερη επικοινωνιακή επίθεση που έχει δεχτεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του».

Η Tomer-Yerushalmi διέρρευσε το βίντεο τον Αύγουστο του 2024, λέγοντας στην επιστολή παραίτησής της ότι ήταν «μια προσπάθεια να αντικρούσω την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών οργάνων επιβολής του νόμου».

Λίγες ημέρες αργότερα, πέντε στρατιώτες κατηγορήθηκαν για βαριά κακοποίηση και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Τα ονόματά τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, δεν τελούν υπό κράτηση ή άλλους περιορισμούς.

Σύμφωνα με την Haaretz, στη συνέχεια η Tomer-Yerushalmi αρνήθηκε να ανοίξει ή να προχωρήσει άλλες έρευνες για πιθανά εγκλήματα πολέμου από τον ισραηλινό στρατό, εξαιτίας των πιέσεων και των επιθέσεων που δέχτηκε.

Μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μόνο μία καταδίκη Ισραηλινού στρατιώτη για επίθεση σε Παλαιστίνιο κρατούμενο κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρότι έχουν τεκμηριωθεί πολλαπλά περιστατικά βασανιστηρίων και κακοποιήσεων μέσα στις ισραηλινές φυλακές, και δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει ενόσω κρατούνταν.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

