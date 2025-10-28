ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά χτυπήματα» λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χαμάς

Ο Νετανιάχου έκανε την ανακοίνωση λίγο αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον του ισραηλινού στρατού στη νότια Γάζα

LifO Newsroom
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε οδηγίες στον ισραηλινό στρατό (IDF) να «εκτελέσει άμεσες και ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από σύσκεψη που συγκάλεσε ο ίδιος, για να καθοριστεί η «απάντηση» του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Επιπλέον, το Ισραήλ ανέφερε πως οι δυνάμεις της στη νότια Γάζα δέχτηκαν επίθεση από τη Χαμάς. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως η Χαμάς παρέδωσε τη Δευτέρα, σορό που δεν ανήκει σε όμηρο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως τα λείψανα που παραδόθηκαν την προηγούμενη ημέρα ανήκαν στον Ofir Tzarfati, έναν Ισραηλινό που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και η σορός του ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το γεγονός ως «σαφή παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς Ισραηλινών ομήρων το συντομότερο δυνατό.

Στη Γάζα παραμένουν ακόμη 13 σώματα ομήρων. Η Χαμάς δήλωσε την Τρίτη ότι ανακάλυψε τη σορό ενός ομήρου, την οποία σχεδιάζει να παραδώσει αργότερα το βράδυ.

