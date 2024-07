Νετανιάχου: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων

Κοντά σε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων βρίσκεται το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ότι μπορεί να βρίσκεται κοντά μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του, καθώς μαίνονται οι μάχες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν την επιδρομή τους στη νότια περιοχή Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας αφού έδωσαν εντολή στους αμάχους να εκκενώσουν ορισμένες περιοχές οι οποίες όπως είπαν χρησιμοποιούνται από Παλαιστίνιους μαχητές για να εξαπολύουν επιθέσεις.

Χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν προς ασφαλέστερες περιοχές εν μέσω ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων, ανέφεραν αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται τώρα στην Ουάσινγκτον και αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αργότερα αυτή την εβδομάδα αφού απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο.

«Οι συνθήκες (για μια συμφωνία) ωριμάζουν αναμφιβόλως. Αυτό είναι μια καλή ένδειξη», δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Νετανιάχου σε οικογένειες ομήρων στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Οι πολύμηνες προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, στις οποίες μεσολαβούν η Αίγυπτος και το Κατάρ, έχουν αποκτήσει δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες βάσει μιας πρότασης που περιέγραψε ο Μπάιντεν τον Μάιο προτού βαλτώσουν ξανά.

«Δυστυχώς, δεν θα συμβούν όλα αμέσως∙ θα υπάρξουν στάδια. Ωστόσο, πιστεύω πως μπορούμε να προωθήσουμε τη συμφωνία...", είπε ο Νετανιάχου .

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, δήλωσε στο Reuters πως δεν υπάρχει κάτι καινούριο σχετικά με τη στάση του Νετανιάχου.

«Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να χρονοτριβεί και στέλνει αντιπροσωπείες μόνο για να κατευνάσει την οργή των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων», υποστήριξε.

Ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλής τον αρχηγό της Μοσσάντ αναμένεται την Πέμπτη να επαναλάβει τις συνομιλίες που θα περιλαμβάνουν απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατούμενων στην ισραηλινές φυλακές. Κατά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο διάρκειας μίας εβδομάδας, 105 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστίνιων κρατούμενων.

Σύμφωνα με δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, το Ισραήλ ενημέρωσε την Αίγυπτο πως ισραηλινή αντιπροσωπεία θα φθάσει στο Κάιρο το βράδυ της Τετάρτης, λέγοντας πως θα φέρει θετικές απαντήσεις ώστε να υπάρξει πρόοδος προς μια συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς και μαχητές άλλων οργανώσεων εξακολουθούν να κρατούν 120 ομήρους, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο έχουν κηρυχθεί ερήμην νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Ο απολογισμός των θανάτων Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ ξεπέρασε τις 39.000 σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας στον θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Σήμερα στη Γάζα, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τη νότια πόλη Χαν Γιούνις καθώς Ισραηλινοί στρατιώτες και Παλαιστίνιοι μαχητές συγκρούστηκαν στους διαλυμένους της δρόμους της πόλης, αναγκάζοντας τους αμάχους να φύγουν.

«Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται πάλι στον δρόμο, φεύγουν για να γλιτώσουν από τα πλήγματα και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην πλατφόρμα X.

New evacuation orders today in Khan Younis mean more suffering and displacement. Families had to pack what is left of their belongings and run, amid bombardment, and with nowhere safe to go.



People in #Gaza are exhausted, living in inhumane conditions, with no safety at all. pic.twitter.com/LSYTEBxMRM