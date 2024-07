Ένα μωρό σώθηκε από την κοιλιά Παλαιστίνιας εγκύου που σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα

Ένα έμβρυο διασώθηκε από την κοιλιά μιας Παλαιστίνιας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ και εννέα μήνες συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η γυναίκα, εννέα μηνών έγκυος, ήταν μεταξύ των τουλάχιστον 24 θυμάτων από σειρά αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης. Η ίδια είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την επιδρομή στον καταυλισμό Νουσέιρατ, και πέθανε στο νοσοκομείο αλ Άουντα.

Ο δρ Ράεντ αλ-Σάουντι, επικεφαλής του γυναικολογικού-μαιευτικού τμήματος του αλ Άουντα, δήλωσε ότι οι γιατροί έκαναν υπερηχογράφημα μετά τον θάνατό της και διαπίστωσαν πως η καρδιά του εμβρύου χτυπούσε. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε άμεσα καισαρική τομή και το έμβρυο γεννήθηκε ζωντανό.

💢 The occupation targeted a house in Nuseirat camp.. The newborn survived, but his mother was killed💔



The martyr Ola Adnan Al-Kurd, who was in her ninth month of pregnancy, was martyred in this targeting. The doctors at Al-Awda Hospital succeeded in saving the life of the ⤵️ pic.twitter.com/Kgg4VmdqFE