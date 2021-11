Οι αρχές στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα διέταξαν τους κατοίκους τριών παράκτιων πόλεων να παραμείνουν στα σπίτια τους τη Δευτέρα, αφού καθώς ένα νέο ποτάμι λάβας έφτασε στον ωκεανό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πυκνά σύννεφα πιθανώς τοξικών αερίων υψώθηκαν στον ουρανό. Όπως μεταδίδει το Reuters, ένα ακόμη ποτάμι λάβας από το ηφαίστειο ηφαίστειο Cumbre Vieja, το οποίο εκρήγνυται εδώ και 2 μήνες, έφτασε στο νερό γύρω στο μεσημέρι.

