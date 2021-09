Η Στέφανι Γκρίσαμ, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τραμπ, κατέγραψε τις εμπειρίες της κατά την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων της θητείας της σε ένα βιβλίο, που ενδέχεται να αποκαλύψει «νέα σκάνδαλα».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου από την εκδοτική εταιρεία Harper Collins και ο τίτλος του, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο «Axios» είναι: «I'm Take Your Questions Now: What I saw in the Trump White House», δηλαδή θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας τώρα: Τι είδα στον Λευκό Οίκο επί Τραμπ».

Τέσσερις ημέρες μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει επίσκεψη στην Αϊόβα, καθώς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του 2024.

Το καλοκαίρι του 2015 η Γκρίσαμ εργαζόταν στην προεκλογική εκστρατεία στη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε καλή σχέση με τον Τραμπ.

Στην συνέχεια εργάστηκε στην Ανατολική Πτέρυγα, στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ μέχρι που ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στη θέση της Σάρα Σάντερς.

Μάλιστα όπως σχολίασε η προκάτοχός της, η Σάντερς «έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του Προέδρου όσο και της Πρώτης Κυρίας, κάτι που είναι πολυτέλεια εδώ. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία μαζί τους».

Παρέμεινε στον Λευκό Οίκο μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του 2021 την ημέρα που οι υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα παρέθεσε μια πηγή κοντά στην Γκρίσαμ που σχολίασε ότι «ξέρει πού είναι “ θαμμένα όλα τα πτώματα” επειδή έθαψε πολλά και η ίδια (έχει) αποδείξεις, ήταν δημοσιογράφος».