Νεκρός οδηγός στην Κίνα: Ηλεκτρικές πόρτες τον «παγίδευσαν» σε φλεγόμενο αυτοκίνητο

Περαστικοί προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος χωρίς επιτυχία

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στην Κίνα, όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi SU7 τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό.

Το περιστατικό οδήγησε τις αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή νέων, αυστηρότερων κανόνων ασφαλείας για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Περαστικοί προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος χωρίς επιτυχία, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από σύγκρουση το ηλεκτρικό όχημα υπέστη διακοπή ρεύματος, γεγονός που οδήγησε στο κλείδωμα των θυρών, εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια διάσωσης.

Μετά το συμβάν, η μετοχή της Xiaomi υποχώρησε σχεδόν 9%, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Αντίδραση των αρχών και νέοι κανονισμοί

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των προτύπων ασφαλείας μετά από παρόμοιο δυστύχημα τον Μάρτιο, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους τρία άτομα. Το νέο περιστατικό, σύμφωνα με αναλυτές, ενισχύει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των αλλαγών και επαναφέρει τη συζήτηση για τον σχεδιασμό των λαβών θυρών στα ηλεκτρικά οχήματα.

Τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας απαίτησε όλα τα επιβατικά οχήματα να διαθέτουν μηχανικές απελευθερώσεις θυρών, προσβάσιμες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην εξάλειψη των «κρυφών» λαβών, οι οποίες έγιναν δημοφιλείς με την Tesla.

Αν και οι κανονισμοί θα ισχύουν αρχικά για οχήματα που πωλούνται στην κινεζική αγορά, η σημασία της χώρας ως μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτων παγκοσμίως αναμένεται να επηρεάσει τον σχεδιασμό των μοντέλων διεθνώς, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους.

Το σχέδιο κανονισμών επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρικών λαβών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν χειροκίνητα ακόμη και αν το σύστημα κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί ή η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί. Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2027.

