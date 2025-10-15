ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Κίνα κατάσχεσε 60.000 χάρτες λόγω «λανθασμένης επισήμανσης» της Ταϊβάν

Οι κινεζικές αρχές κατέσχεσαν χιλιάδες χάρτες που υποστηρίζουν πως σημείωναν λάθος την Ταϊβάν, χωρίς ωστόσο να εξηγούν που ακριβώς ήταν το λάθος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Unsplash
Οι κινεζικές αρχές κατέσχεσαν πάνω από 60.000 χάρτες, που όπως υποστηρίζουν σημείωναν λανθασμένα την Ταϊβάν.

Τελωνειακοί υπάλληλοι στην ανατολική επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας κατέσχεσαν χιλιάδες χάρτες που, σύμφωνα με τις αρχές, σημείωναν λάθος την Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που το Πεκίνο θεωρεί μέρος της επικράτειάς του.

Οι χάρτες, σύμφωνα με τις αρχές, «παρέλειπαν επίσης σημαντικά νησιά» στη Νότια Σινική Θάλασσα, μια περιοχή όπου οι διεκδικήσεις της Κίνας επικαλύπτονται με εκείνες γειτονικών χωρών, όπως οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ.

Οι «προβληματικοί» αυτοί χάρτες προορίζονταν για εξαγωγή, αλλά δεν επιτρέπεται να πωληθούν καθώς «θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα» της Κίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Οι χάρτες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για την Κίνα και τους αντιπάλους της, ειδικά όσον αφορά υφάλους, νησιά και βραχονησίδες στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η κινεζική τελωνειακή υπηρεσία δήλωσε επίσης ότι οι κατασχεθέντες χάρτες δεν περιείχαν τη λεγόμενη "γραμμή των εννέα σημείων" (nine-dash line), η οποία υποδηλώνει την εδαφική αξίωση της Κίνας σχεδόν σε ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα. Η γραμμή αυτή αποτελείται από εννέα διακεκομμένες γραμμές που εκτείνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια και ανατολικά από την επαρχία Χαϊνάν, τη νοτιότερη της Κίνας. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, οι χάρτες δεν απεικόνιζαν τη θαλάσσια οριογραμμή μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι χάρτες σημείωναν λανθασμένα την Ταϊβάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται που ακριβώς ήταν το λάθος.

Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν μέρος του εδάφους της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν, θεωρεί τον εαυτό της ξεχωριστό κράτος, με δικό της σύνταγμα και δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι Φιλιππίνες, όσο και το Βιετνάμ, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σχετικά με την απεικόνιση της Νότιας Σινικής Θάλασσας σε χάρτες. Μάλιστα, η ταινία Barbie το 2023 απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ και λογοκρίθηκε στις Φιλιππίνες επειδή περιείχε χάρτη που εμφάνιζε τη γραμμή των εννέα σημείων.

Με πληροφορίες από BBC

