Νεκρός από επίθεση καρχαρία ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» στη Χαβάη

Ένας ναυαγοσώστης που εμφανίστηκε στην τέταρτη ταινία της κινηματογραφικής επιτυχίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» πέθανε μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοικτά του Οάχου στη Χαβάη.

Ο Tamayo Perry, 49 ετών, ο οποίος έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στους «Αγγέλους του Τσάρλι», δέχθηκε επίθεση κοντά στο νησί Goat το απόγευμα της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού, αναφέρει το Sky News.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από κάποιον που τηλεφώνησε και είπε ότι είχε δει έναν άνδρα να υποφέρει από κάτι που φαινόταν να είναι δαγκώματα καρχαρία.

BREAKING: A lifeguard who appeared in the fourth Pirates Of The Caribbean movie has died after being attacked by a shark off Oahu in Hawaii.



🔗 Read morehttps://t.co/ealQYK73CE