Όρκα για πρώτη φορά καταγράφηκε να σκοτώνει μόνη της λευκό καρχαρία

Ο Σταρμπορντ από τη Νότια Αφρική έγινε η πρώτη όρκα που κατάφερε να σκοτώσει έναν λευκό καρχαρία κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που επιστήμονες κατέγραψαν τη δολοφονία ενός καρχαρία από μία και μόνο όρκα καθώς το σύνηθες μέχρι σήμερα ήταν ο Σταρμπορντ να κυνηγάει για τροφή μαζί με τον αδερφό του Πορτ.

Το νέο βίντεο, που τραβήχτηκε τον Ιούνιο του 2023 στον κόλπο Μόσσελ, δείχνει την όρκα να σκοτώνει έναν νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου δυόμισι μέτρων και να αφαιρεί το συκώτι του - όλα σε λιγότερο από δύο λεπτά. Στη συνέχεια, η όρκα πέρασε δίπλα από τη βάρκα του βιντεογράφου με το ματωμένο συκώτι στο στόμα της.

Συνήθως οι όρκες συνεργάζονται μεταξύ τους για να κυνηγήσουν μεγαλύτερα θηράματα, καθιστώντας τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου θηλστικού μια αξιοσημείωτη απόκλιση, σύμφωνα με την Άλισον Τάουνερ επιστήμονα με εξειδίκευση στους καρχαρίες στο Rhodes University.

«Σε αυτή την περίπτωση, η στρατηγική κυνηγιού του Στάρμπορντ μας εξέπληξε πραγματικά», λέει η Τάουνερ. «Προηγουμένως, τον παρατηρούσαμε να κυνηγά κοντά σε άλλους».

Αυτή τη φορά ο Πορτ βρίσκονταν μεν στην περιοχή αλλά ήταν σε απόσταση από το σημείο όπου ο Σταρμπορντ σκότωσε τον λευκό καρχαρία, ενώ σύμφωνα με το National Geographic αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα δύο αδέρφια μαθαίνουν πώς να κυνηγάνε μόνα τους.

«Η τεχνική που επιστράτευσε ο Στάρμπορντ, καταδεικνύει τη φονική δύναμη και εμπειρία της φάλαινας», σημειώνει η Τάουνερ.

