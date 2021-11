Η Malikah Shabazz, μία από τις έξι κόρες του δολοφονημένου ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων Malcolm X, βρέθηκε νεκρή τη Δευτέρα στο σπίτι της στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η Shabazz, 56 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της στο Midwood το απόγευμα της Δευτέρας ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατός της δεν θεωρείται ύποπτος.

Η αστυνομία απάντησε σε κλήση λίγο μετά τις 16:30 και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αμέσως στο σημείο.

Η κόρη της Shabazz είχε τηλεφωνήσει στην άμεση δράση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Malcolm X δολοφονήθηκε το 1965. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα, δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία του, αθωώθηκαν.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του Μοχάμεντ Αζίζ και του Χαλίλ Ισλάμ απορρίφθηκαν την Πέμπτη. Οι ίδιοι πάντα επέμεναν στην αθωότητά τους. Ο Ισλάμ πέθανε το 2009.



Η Malikah Shabazz, μία από τις δίδυμες, γεννήθηκε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Η μητέρα τους ήταν έγκυος όταν ο Malcolm X πυροβολήθηκε θανάσιμα στην αίθουσα χορού Audubon στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες για να τον ακούσουν να μιλάει, στις 21 Φεβρουαρίου 1965.

Η Bernice King, η κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, έστειλε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά της, λέγοντας ότι είναι βαθιά λυπημένη.

«Η καρδιά μου είναι δίπλα στην οικογένειά της, τους απογόνους της Dr. Betty Shabazz και του Malcolm X. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε μεταξύ άλλων.

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.



Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.



Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC