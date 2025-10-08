ΔΙΕΘΝΗ
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή

φωτ.: EPA
Σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις σημειώνονται στην Αίγυπτο, όπου διεξάγεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι αναχωρούν από την Ουάσιγκτον για το Κάιρο.

Η παρουσία τους στις συνομιλίες για τη Γάζα σηματοδοτεί την πιο ενεργή αμερικανική παρέμβαση από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε το νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι «υπάρχει πραγματική πιθανότητα να δούμε ειρήνη στην περιοχή».

Παρά την αισιοδοξία του, οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι έμμεσες επαφές της Τρίτης έληξαν χωρίς πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν για την αποχώρηση του Ισραήλ και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Διαπραγματεύσεις για τη Γάζα: Αντιπαραθέσεις, ελπίδες και ρόλος των μεσολαβητών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έκανε σχόλια για την πορεία των συνομιλιών, τονίζοντας μόνο ότι η χώρα του βρίσκεται σε «μοιραίες ημέρες αποφάσεων». Ο ίδιος επέμεινε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι: η επιστροφή των απαχθέντων, η εξάλειψη της Χαμάς και η εξουδετέρωση κάθε απειλής από τη Γάζα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλ Ραχμάν Αλ Θάνι, που θεωρείται κλειδί στη μεσολάβηση, καθώς και η Τουρκία, που συμμετέχει με επικεφαλής των μυστικών της υπηρεσιών. Στόχος είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς άξονες: εκεχειρία, ανταλλαγή κρατουμένων, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας και το μέλλον της διακυβέρνησης στη μεταπολεμική Γάζα.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι το κίνημα προσέρχεται με «σοβαρότητα και υπευθυνότητα», αλλά ζητά «πραγματικές εγγυήσεις» από τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα ότι η σύγκρουση θα λήξει οριστικά.

Γάζα: Ανθρωπιστική κρίση και διεθνείς αντιδράσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους πάνω από 20.000 παιδιά. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για συνθήκες «λιμού, εξαθλίωσης και θανάτου», ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ «ιστορική ευκαιρία» για να τερματιστεί η τραγωδία. Παράλληλα, δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ δείχνουν πως το 70% των πολιτών θα υποστήριζαν τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Η πορεία των συνομιλιών στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξει εάν η πολυπόθητη εκεχειρία είναι πράγματι εφικτή ή αν η σύγκρουση θα συνεχίσει να βαθαίνει ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά δράματα του 21ου αιώνα.

Με πληροφορίες από BBC

