ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου στην υπογραφή ειρήνης στη Γάζα

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παλαιστινιακό κράτος, αμνηστία για τη Χαμάς και διεθνή εποπτεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νετανιάχου και Τραμπ: Η σκληρή διαπραγμάτευση για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Δύο εβδομάδες πριν μεταβεί στις ΗΠΑ για να συζητήσει ένα σχέδιο ειρήνης στη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στάθηκε μπροστά στους ακροδεξιούς οπαδούς του σε έναν οικισμό στη Δυτική Όχθη και έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση:

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Αυτός ο τόπος είναι δικός μας».

Λίγες μέρες αργότερα, σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του και Αμερικανούς διαμεσολαβητές, κοιτούσε ένα σχέδιο ειρήνης που κατέληγε στο αντίθετο ακριβώς: μια «αξιόπιστη πορεία» για τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. «Η ουσία ήταν στο τέλος», ανέφερε ένα άτομο που ενημερώθηκε για τη συνάντηση. «Έμοιαζε με τελική προδοσία».

Το σχέδιο Τραμπ ήταν αποτέλεσμα πιέσεων από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, που εκμεταλλεύτηκαν την οργή του Αμερικανού προέδρου για την ισραηλινή επίθεση στις 9 Σεπτεμβρίου εναντίον των πολιτικών διαπραγματευτών της Χαμάς στη Ντόχα. Η προσπάθεια ενισχύθηκε και από την επιρροή του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ και πρώην ειδικού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή.

Στόχος των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, ήταν η απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς, η λήξη του πολέμου στη Γάζα και η προώθηση μιας μεγάλης συμφιλίωσης μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο χρονισμός δεν ήταν τυχαίος: ο Τραμπ ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος πριν την επέτειο των δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που πυροδότησε τη σύγκρουση.

Ένας πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης εξήγησε ότι για τον Τραμπ οι όμηροι ήταν το «κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες στη Μέση Ανατολή». Είχε συναντηθεί με απελευθερωμένους ομήρους, γνώριζε ονόματα και παρακολουθούσε την ανάρρωσή τους, μια προσωπική σύνδεση πολύ ισχυρότερη από αυτή του Νετανιάχου.

Το δίλημμα του Νετανιάχου

Για να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι ταυτόχρονα και να ξεκινήσει το σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο Νετανιάχου έπρεπε να κάνει παραχωρήσεις και να αποδεχθεί ένα σχέδιο μετά τον πόλεμο. Αυτό ήταν απαραίτητο όχι μόνο για να πειστεί η Χαμάς, για την οποία οι όμηροι αποτελούν το μοναδικό μοχλό πίεσης, αλλά και για να ικανοποιηθούν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο, που είχαν ενοχληθεί από τη σκληρή στάση του Ισραήλ.

Το Κατάρ, που φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, ήταν καθοριστικό για τις διαμεσολαβήσεις δύο ετών. Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, την ώρα που η Χαμάς εξετάζε ένα σχέδιο εκεχειρίας, εξόργισε τον Τραμπ.

Όταν ο Νετανιάχου επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ του έδωσε ένα ακουστικό για να παρακολουθήσει ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Η επίθεση άνοιξε το δρόμο για την ειρηνευτική διαδικασία, όπως ανέφερε πρώην Αμερικανός αξιωματούχος. Οι προσπάθειες του Νετανιάχου να εξασθενήσει στοιχεία του 20-σέλιδου σχεδίου ειρήνης, ιδιαίτερα την αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος, ήταν περιορισμένες, καθώς μια ομάδα Καταριανών βρισκόταν κοντά στον Λευκό Οίκο παρακολουθώντας κάθε λεπτομέρεια.

Το τελικό σχέδιο απέκλειε τη βίαιη εκδίωξη και επέτρεπε στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν και να επιστρέψουν όποτε ήθελαν. Οι μαχητές της Χαμάς θα μπορούσαν να λάβουν αμνηστία εάν παρέδιδαν τα όπλα τους και συμφωνούσαν για «ειρηνική συνύπαρξη». Η Ισραηλινή κατοχή ή η επέκταση των οικισμών στη Γάζα ήταν απαγορευμένη, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη θα επέστρεφαν για να τροφοδοτήσουν τους κατοίκους που υπέφεραν από τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, η Χαμάς θα αποκλειόταν από την παλαιστινιακή διακυβέρνηση, οι μαχητές της θα αφοπλίζονταν και η Λωρίδα θα αποστρατιωτικοποιούνταν υπό διεθνή εποπτεία με προσωρινή διακυβέρνηση από διεθνή τεχνοκράτες υπό την προεδρία Τραμπ.

Ο Νετανιάχου, που αντιμετώπισε την πίεση τριών Αμερικανών προέδρων στο παρελθόν, βρέθηκε τώρα υπό ασφυκτική πίεση από τον Τραμπ, τον οποίο θεωρούσε «τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο». Η στάση του Τραμπ υπενθύμισε στον Νετανιάχου ότι, τελικά, τα συμφέροντα του Αμερικανού προέδρου προηγούνται πάντα.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Διεθνή / Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών μετά από αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και δολιοφθοράς. Το μέτρο, που προωθήθηκε από την Τσεχία, αποτελεί μέρος νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM
ΙΡΑΝ ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διεθνή / Κίνα – Ιράν: Το μυστικό σύστημα πληρωμών που παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Κίνα φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα μυστικό χρηματοδοτικό δίκτυο που επιτρέπει στο Πεκίνο να πληρώνει το Ιράν για πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις - Το σύστημα «πετρέλαιο αντί για υποδομές» ενισχύει τους δεσμούς Πεκίνου–Τεχεράνης και προκαλεί ανησυχία στη Δύση
THE LIFO TEAM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Διεθνή / Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Παρά τις κυρώσεις, τα ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διαρρέουν πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά ύδατα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία των δυτικών κυβερνήσεων να περιορίσουν τον επικίνδυνο «σκιά στόλο» της Μόσχας και τους κινδύνους για το περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
ΕΡΙΚ ΑΝΤΑΜΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διεθνή / Έρικ Άνταμς: Μυστήριο και αντιδράσεις για το ταξίδι του δημάρχου Νέας Υόρκης στην Αλβανία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ταξιδεύει στην Αλβανία στις τελευταίες εβδομάδες της δημαρχίας του, προκαλώντας συζητήσεις για την εστίασή του στην κληρονομιά της πόλης έναντι των προσωπικών ταξιδιωτικών ενδιαφερόντων
LIFO NEWSROOM
Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Διεθνή / Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Διεθνή / Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης του 1807 για να αναπτύξει στρατεύματα σε αμερικανικές πόλεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με δημοκρατικά καθοδηγούμενες πολιτείες που αντιδρούν στη στρατιωτικοποίηση του εσωτερικού των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Διεθνή / Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Η υπόθεση της ψυχοθεραπεύτριας Kaley Chiles στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανοίγει νέο μέτωπο για τη θρησκευτική ελευθερία, την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των LGBTQ+ νέων
LIFO NEWSROOM
Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Διεθνή / Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μυστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Το Πακιστάν προτείνει στις ΗΠΑ την ανάπτυξη νέου λιμανιού στην Πάσνι, κοντά στο Ιράν, με στόχο την εξαγωγή κρίσιμων ορυκτών και την εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Ένα σχέδιο με τεράστιες γεωπολιτικές προεκτάσεις
LIFO NEWSROOM
Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διεθνή / Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίσημη αναγνώριση της προέλευσης του ρυζιού δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις και από τις δύο πλευρές
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΚΟΡΝΙ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγωνία για πρόωρες εκλογές - Ποιοι κερδίζουν πολιτικά

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη Γαλλία κατέρρευσε πριν ορκιστεί, δημιουργώντας πολιτική κρίση, αναταράξεις στις αγορές και αβεβαιότητα για πρόωρες εκλογές και τον προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
 
 