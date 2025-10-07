Ο Τραμπ βλέπει «σοβαρή πιθανότητα» για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο στη Γάζα

Υπάρχει «σοβαρή πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών αναχώρησε για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ισραηλινών και της αντιπροσωπείας της Χαμάς συνεχίζονται στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και όχι μόνο στη Γάζα.

Όταν θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για τη Γάζα «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν», τόνισε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο απάντησαν θετικά Ισραήλ και Χαμάς.

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ήταν «θετικές» και επαναλαμβάνονται σήμερα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου, που ο ίδιος πρότεινε.

Με δηλώσεις του τη Δευτέρα, ανέφερε ότι κατά τον ίδιο η συμφωνία για τον παλαιστινιακό θύλακα, θα επιτευχθεί σύντομα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε, ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα με τον ίδιο να τονίζει ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση άρχισε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

