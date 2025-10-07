ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δύο χρόνια μετά: Χιλιάδες Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς

Ο απολογισμός δύο ετών πολέμου στη Γάζα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δύο χρόνια μετά: Χιλιάδες Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς Facebook Twitter
Κάτοικοι του κιμπούτς Κφαρ Άζα συμμετέχουν σε τελετή μνήμης με αφορμή τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Κφαρ Άζα, στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2025/ Φωτ.: EPA
0

Δύο χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, οι Ισραηλινοί τιμούν σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2025, τα θύματα της πιο φονικής ημέρας στην ιστορία της χώρας, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή 251 ομήρων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε δεκάδες κιμπούτς του νότου, όπου πολλοί κάτοικοι σκοτώθηκαν ή απήχθησαν, ενώ στο Τελ Αβίβ θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση στην «Πλατεία των Ομήρων», με αίτημα την απελευθέρωση όσων παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Η επίσημη κρατική τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου, μετά τη γιορτή του Σιμχάτ Τορά, στο Εθνικό Νεκροταφείο του Όρους Χερτσλ.

Δύο χρόνια μετά: Χιλιάδες Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς Facebook Twitter

Η μνήμη της 7ης Οκτωβρίου και η σκιά του πολέμου

Η τραυματική ανάμνηση της επίθεσης του 2023 εξακολουθεί να διαπερνά την ισραηλινή κοινωνία. Οι φωτογραφίες των ομήρων κοσμούν στάσεις λεωφορείων, ενώ στα καμένα σπίτια των κιμπούτς διακρίνεται ακόμη η φρίκη των γεγονότων.

Την Κυριακή, εκατοντάδες επιζώντες της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Nova συμμετείχαν σε εκδήλωση μνήμης μαζί με οικογένειες θυμάτων και πρώην ομήρους.

«Αυτός ο άγγελος θα ήταν σήμερα 27 ετών. Ζω τη μνήμη σαν να έγινε πριν μία ώρα», δήλωσε ο Οφίρ Ντορ, πατέρας ενός από τα θύματα.

Δύο χρόνια μετά: Χιλιάδες Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς Facebook Twitter

Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για τερματισμό του πολέμου αναζωπυρώνονται, καθώς αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο Κάιρο για νέες έμμεσες συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην απελευθέρωση όλων των ομήρων, στην ανταλλαγή σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και στην έναρξη σταδιακής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει «τις επόμενες ημέρες» να ανακοινωθεί συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, προειδοποίησε τη Χαμάς με «πλήρη αφανισμό» αν δεν προχωρήσει η ανταλλαγή.

Πολλές εκδηλώσεις μνήμης έχουν μετατραπεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με οικογένειες ομήρων να ζητούν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

Δύο χρόνια μετά: Χιλιάδες Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς Facebook Twitter

Ο απολογισμός δύο ετών πολέμου στη Γάζα

Η 7η Οκτωβρίου σηματοδοτεί επίσης δύο χρόνια από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα, μιας σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον 460 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα. Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για συνθήκες λιμού, αποδίδοντας την καταστροφή στον ισραηλινό αποκλεισμό. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα».

Παράλληλα, έκθεση του ΟΗΕ, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας έχουν χαρακτηρίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις ως γενοκτονία, κατηγορία που το Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι αναμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα των συνομιλιών, ελπίζοντας σε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, παρά τις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται – και μαζί τους, ένας πόλεμος που δύο χρόνια μετά φαίνεται να έχει διχάσει βαθιά τόσο το Ισραήλ όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.

 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την απόρριψη της αίτησής του για κρατική χρηματοδότηση της ασφάλειάς του - Η γυναίκα αυτή φέρεται να είχε ακολουθήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ ακόμη και σε ταξίδι τους στη Νιγηρία
LIFO NEWSROOM
«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM
BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Διεθνή / Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

«Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ» φέρεται να είχε πει κάποτε για τον συνεργάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από οικονομικό κάνδαλο
LIFO NEWSROOM
Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Διεθνή / Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Σφοδρή χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες ανθρώπους αποκλεισμένους στις απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ, οδηγώντας σε μια μαζική επιχείρηση διάσωσης
LIFO NEWSROOM
Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Διεθνή / Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Η καταδικασμένη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν υποστήριζε ότι έπρεπε να απαλλαγεί, επειδή ο Έπσταϊν είχε συνάψει το 2008 συμφωνία με τις αρχές που τον Proστάτευε από περαιτέρω δίωξη.
LIFO NEWSROOM
 
 