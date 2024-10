Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που ναυαγεί ωκεανογραφικό στον ωκεανό - Σώοι οι 75 επιβαίνοντες

Η στιγμή που ένα ωκεανογραφικό ναυαγεί στον Ειρηνικό ωκεανό στη Νέα Ζηλανδία καταγράφηκε σε βίντεο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα τη διάσωση 75 επιβαινόντων σε ωκεανογραφικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού το οποίο έπεσε σε ύφαλο ανοικτά των νήσων Σαμόα και βυθίστηκε, ενώ εκτελούσε αποστολή έρευνας για τους υφάλους στην περιοχή.

■ New Zealand Navy Ship HMNZS Manawanui Sinks After Running Aground Near Samoa. The HMNZS Manawanui, a New Zealand Navy vessel, sank this morning after running aground on a reef near the southern coast of Upolu, Samoa, last night and catching fire. #Oceania pic.twitter.com/LOk91fJz06

«Το συμβάν σημειώθηκε (χθες) Σάββατο το βράδυ», εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι οι 75 επιβαίνοντες στο ωκεανογραφικό «το εγκατέλειψαν με σωστικές λέμβους» ή περισυνελέγησαν από παραπλέοντα σκάφη, αφού το πλοίο έπεσε στον ύφαλο.

Το εν λόγω πλοίο, το HMNZS Manawanui, έπεσε σε ύφαλο ανοικτά της Ουπόλου των νήσων Σαμόα, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ εικονίζουν καπνό να αναδίδεται από το πλοίο προτού βυθιστεί.

Tragic news - Royal New Zealand Navy HMNZS Manawanui (A09) support vessel runs aground off of Samoa and then later burns and sinks - good news is all crew has made it to Samoa with just minor injuries - October 5, 2024 #hmnzsmanawanui #a09



