Νέα Υόρκη: Τα τέσσερα σκάνδαλα του δημάρχου Έρικ Άνταμς - Τι γράφουν Μέσα Ενημέρωσης στις ΗΠΑ και την Τουρκία

Πολιτική θύελλα έχουν προκαλέσει στην Νέα Υόρκη οι ομοσπονδιακές διώξεις απέναντι στον δήμαρχο της μεγαλούπολης, Έρικ Άνταμς και τον στενό κύκλο του, ο οποίος αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα.

Οι λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που μέλλεται να αντιμετωπίσει ο Άνταμς δεν είναι γνωστές, ωστόσο μία από τις διώξεις αφορά τον χρηματισμό της προεκλογικής του καμπάνιας, το 2021, από φορείς που συνδέονται με το Τουρκικό κράτος, με αντάλλαγμα να εγκαινιαστεί το νέο τουρκικό προξενείο στο Μανχάταν, γνωστό και ως «Σπίτι της Τουρκίας».

Η είδηση ​​έρχεται καθώς ορισμένοι από τους στενότερους βοηθούς και συμβούλους του δημάρχου έχουν τεθεί υπό ομοσπονδιακή έρευνα καθώς οι εισαγγελείς της πόλης άρχισαν να εξετάζουν τον στενό του κύκλο. Η εξέλιξη σχετικά με τον Άνταμς έρχεται λιγότερο από ένα μήνα αφότου ομοσπονδιακοί πράκτορες εισέβαλαν σε σπίτια υψηλόβαθμων αξιωματούχων της διοίκησης του Άνταμς. Οι πράκτορες κατάσχεσαν συσκευές από το σπίτι του επιτρόπου του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης.

Έτσι, ο Άνταμς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία δήμαρχος του «Big Apple» που αντιμετωπίζει εγκληματική δίωξη, με την είδηση να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των αμερικανικών και διεθνών μέσων.

Η κάλυψη των New York Times, σήμερα Πέμπτη (26,09) ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους δημοσιογράφους να βρίσκονται έξω από την κατοικία του Δημάρχου, ενώ ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στην οικία του. Η ιστορική εφημερίδα κάνει λόγο για «αξιοσημείωτη δίωξη», υπογραμμίζοντας ότι παρότι η «επιδρομή» στο σπίτι του Άνταμς μπορεί να μοιάζει «επιθετική», τα εντάλματα έρευνας σε ομοσπονδιακές είναι κοινότυπα. Από την πλευρά του δημάρχου, ένας από τους δικηγόρους του υποστηρίζει ότι η έρευνα, που έγινε για να κατασχεθεί το τηλέφωνο του Άνταμς, ήταν εντελώς αχρείαστη και περισσότερο για τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο Άνταμς θα είχε παραδώσει την συσκευή του οικειοθελώς.

H ιστοσελίδα Axios προσπάθησε να βάλει σε μία σειρά τα τέσσερα, τουλάχιστον ως τώρα, σκάνδαλα στα οποία φαίνεται να εμπλέκεται ο πρώην αστυνομικός και νυν δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Φυσικά, τα σκάνδαλα που περικυκλώνουν τον Δημοκρατικό, αλλά πολιτικά κεντρώο Άνταμς, είναι πρώτο θέμα και στην New York Post. Η εφημερίδα, ιδιοκτησίας του συντηρητικού μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ, κάνει αναφορά σε «κουστουμαρισμένους feds (ομοσπονδιακούς πράκτορες)», ενώ επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, ο Άνταμς θα παραδοθεί στις αρχές την επόμενη εβδομάδα.

Άλλη μία φημισμένη εφημερίδα που ανήκει στον Αυστραλό μεγιστάνα, η Wall Street Journal, αποκάλεσε τις κατηγορίες «συγκλονιστικό πλήγμα για τον δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης στον Πλανήτη».

Λιγότερο επιεικής ήταν ο Χάρι Σίγκελ, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας The City, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο MSNBC, στο οποίο αποκαλεί την πολιτική καριέρα του Άνταμς «κινούμενη τραγωδία».

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, η Γαλλική Le Monde ξεκινά το άρθρο της με τις δηλώσεις της Δημοκρατικού Γερουσιαστή από την Νέα Υόρκη, Αλεξάντρα Οκάζιο-Κορτέζ, που τοποθετείται αριστερά του κέντρου στο πολιτικό φάσμα, με τις οποίες ζητά από τον Άνταμς να παραιτηθεί «Για το καλό της πόλης».

Στον Τουρκικό Τύπο, η είδηση της δίωξης του δημάρχου δεν είναι πρωτοσέλιδο, αλλά στο σχετικό άρθρο της η Hyruiet παρουσίασε τις κατηγορίες εις βάρος του, συμπληρώνοντας, όμως τις προσπάθειές του να καταπολεμήσει το έγκλημα και την παράνομη μετανάστευση προς την πόλη. To CNN Turk και η Miliyet δεν έχουν, ακόμη, προχωρήσει σε κάλυψη των κατηγοριών.

Εκτός από τον Διεθνή Τύπο, όμως, ο 64χρονος έχει γίνει στόχος και πολλών χρηστών του X (πρώην twitter), οι οποίοι έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι πριν από έναν χρόνο, ο Άνταμς είχε παραδώσει το συμβολικό κλειδί της Νέας Υόρκης στον ράπερ Sean «Diddy» Combs, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες sex trafficking. Κατά την διάρκεια της απονομής, ο Άνταμς είχε πει «Το κακό παιδί της ψυχαγωγίας (αναφερόμενος στον «Diddy») παίρνει το κλειδί της πόλης από το κακό παιδί της πολιτικής!»

Αφότου διέρρευσαν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Combs, ο Άνταμς του ζήτησε να επιστρέψει το κλειδί, όπως και έκανε.

Diddy’s Key to the City of New York has officially been rescinded by mayor Eric Adams who says he is “deeply disturbed” by Cassie assault video.



Diddy held the honor for a total of 9 months, and has now returned the key. pic.twitter.com/EwwkC8Reav