Νέα Υόρκη: «Σοκαριστικά» βίντεο δείχνουν Αφροαμερικανό κρατούμενο να ξυλοκοπείται από φύλακες πριν πεθάνει

Οι αρχές της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή «σοκαριστικά» βίντεο με σκληρές εικόνες, στα οποία απαθανατίζεται η βίαιη μεταχείριση Αφροαμερικανού κρατούμενου, που πέθανε ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του από δεσμοφύλακες αυτόν τον μήνα.

Τραβηγμένα από κάμερες που φόραγαν μέλη του προσωπικού της φυλακής, τα πλάνα εικονίζουν τον Αφροαμερικανό κρατούμενο, με το πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του κάθε στιγμή.

Επανειλημμένα, φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό. Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο.

New York Attorney General Letitia James releases footage of corrections officers handcuffing inmate and shackling his legs while punching and kicking him during fatal attack at prison in New York this month pic.twitter.com/Ht0bNeFRQA

Τα βίντεο δεν έχουν ήχο. Οι κάμερες ήταν «αναμμένες» αλλά οι φύλακες «δεν τις είχαν ενεργοποιήσει κι έτσι κατέγραφαν χωρίς ήχο», εξήγησε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Λετίσια Τζέιμς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες. Τα βίντεο δεν επιτρέπουν να αντιληφθεί κανείς ποια είναι η αφορμή αυτής της μεταχείρισης, αν υπήρξε κάποιο αρχικό συμβάν.

Well, these correction officers will likely be prisoners in their own facility soon.



The really insane part of this is that they all knew the cameras were rolling and still felt comfortable doing this. That is telling...



"A man fatally beaten in a New York prison this… pic.twitter.com/P4KWV0Omeq