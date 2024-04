«Δεν μπορώ ν' αναπνεύσω»: Νέος θάνατος Αφροαμερικανού κατά τη σύλληψή του, πέντε χρόνια μετά τον Τζορτζ Φλόιντ

Ένας Αφροαμερικανός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκειά της σύλληψής του, ενώ επανειλημμένως είχε πει στους αστυνομικούς πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεσότα -που πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα οργής για την αστυνομική βία και τον ρατσισμό στις ΗΠΑ- ο Φρανκ Τάισον άφησε την τελευταία του πνοή δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, έχοντας επανειλημμένα πει στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Στο βίντεο από τις κάμερες σώματος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ο 53χρονος Φρανκ Τάισον φαίνεται να κείτεται αναίσθητος στο πάτωμα ενός μπαρ για περισσότερα από πέντε λεπτά πριν η αστυνομία τον ελέγξει για σφυγμό και περίπου οκτώ λεπτά πριν ξεκινήσει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στο επίμαχο υλικό διάρκειας σχεδόν 36 λεπτών, η αστυνομία ανταποκρίνεται σε κλήση ενός τροχαίου και βρίσκει έναν κατεστραμμένο στύλο ηλεκτροδότησης και ένα όχημα με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή και έναν αερόσακο ενεργοποιημένο.

Στο βίντεο, ένας άνδρας σε ένα λευκό βαν, το πρόσωπο του οποίου είναι θολό, περνάει και λέει στην αστυνομία ότι ο υπεύθυνος του τροχαίου βρίσκεται σε ένα μπαρ λίγο παρακάτω. Μεταβαίνοντας στο κατάστημα, μια γυναίκα τους ζητά να απομακρύνουν τον Τάισον και όταν τον πλησιάζουν οι αστυνομικοί, εκείνος ρίχνει ένα σκαμπό του μπαρ και τους λέει να φωνάξουν τον σερίφη. Ο Τάισον αντιστέκεται στη σύλληψη και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «προσπαθούν να με σκοτώσουν».

Οι αστυνομικοί του λένε «ηρέμησε» καθώς τον συλλαμβάνουν, τον ρίχνουν στο έδαφος, με τον έναν να βάζει το γόνατό του στην πλάτη του για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα καθώς του λένε «σταμάτα να αντιστέκεσαι». Ο Τάισον λέει για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει προτού τελικά σωπάσει.

Στις 20.29 μ.μ., ο Τάισον βρίσκεται στο πάτωμα και τα πλάνα δείχνουν τους αστυνομικούς να ψάχνουν το πορτοφόλι του για ταυτότητα και να μιλούν με άλλα άτομα στο μπαρ. Πάνω από πέντε λεπτά περνούν προτού επιστρέψει ένας άλλος αστυνομικός για να ρωτήσει αν ο συλληφθείς αναπνέει. Ο αστυνομικός ελέγχει τον σφυγμό του και εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο για άλλη μια φορά. Στις 20:37, ένας αστυνομικός ρωτά ξανά αν ο Τάισον έχει σφυγμό, αφού δεν τους απαντά. Αρχίζουν να εφαρμόζουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Και οι δύο αστυνομικοί έχουν έκτοτε τεθεί σε άδεια μετ’ αποδοχών.

Bodycam footage released by Canton Police Department after Frank E Tyson dies.



Officers Beau Schoenegge and Camden Burch have been placed on paid administrative leave while the incident is being investigated. https://t.co/iMs87KUG2e pic.twitter.com/yAh1Gc34x5