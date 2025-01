Νέα Υόρκη: Για πρώτη φορά σε 30 χρόνια, πέρασαν 5 μέρες χωρίς θύματα πυροβολισμών

Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, πέρασαν πέντε ημέρες χωρίς να σημειωθεί κανένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην επικράτεια της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το 2024, περισσότερα από δύο περιστατικά πυροβολισμών καταγράφονταν κατά μέσο όρο στη Νέα Υόρκη κάθε μέρα. Ωστόσο, από την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, έως την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, η αστυνομία δεν ανέφερε κανένα τέτοιο περιστατικό.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχουμε μείνει χωρίς θύμα πυροβολισμών από την αρχή της εποχής του CompStat», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης στο X, αναφερόμενο στο σύστημα υπολογιστών της αστυνομίας που δημιουργήθηκε το 1994.

Το Σώμα ανέφερε ότι αυτό οφείλεται «στο γενναίο έργο που επιτελούν καθημερινά τα μέλη της αστυνομίας της Νέας Υόρκης».

For the first time in 30 years, there have been 0 shooting victims in New York City for a 5-day period.



This is the longest we've gone without a shooting victim since the beginning of the CompStat era and is a result of the brave work that the members of the NYPD do every day.