Η αστυνομία κλήθηκε να διασώσει 8.000 μέλισσες από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου

Η αστυνομία κλήθηκε επειγόντος στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, για να απομακρύνει ένα σμήνος 8.000 μελισσών που είχε εγκατασταθεί στην πλευρά ενός ουρανοξύστη.

«Αργά χθες το βράδυ πρατηρήθηκε έντονο βουητό στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου καθώς 8.000 μέλισσες βρίσκονταν σε μια πλευρά του κτιρίου», έγραψε το NYPD. «Η γρήγορη ανταπόκριση των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα την ασφαλή απομάκρυνση των ιπτάμενων φίλων μας που μεταφέρθηκαν σε έναν οπωρώνα με μηλιές».

