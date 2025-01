Νέα Υόρκη: 23χρονος σπρώχνει άνδρα στις ράγες του μετρό ενώ φτάνει το τρένο

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά την Τρίτη όταν κάποιος τον έσπρωξε μπροστά από ένα τρένο την ώρα που αυτό έφτανε σε σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:30 μ.μ. στην πλατφόρμα του σταθμού του μετρό 18th Street στη συνοικία Τσέλσι του Μανχάταν. Το ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού.

Το βίντεο δείχνει το θύμα, έναν 45χρονο άνδρα, να στέκεται στην πλατφόρμα και να κοιτάζει το τηλέφωνό του. Ένας άλλος άνδρας φαίνεται να περνά δίπλα του στην πλατφόρμα. Ο ύποπτος εξαφανίζεται για ένα λεπτό και στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά να στέκεται πίσω από τον άνδρα λίγα μέτρα μακριά. Χωρίς προφανή προειδοποίηση, στη συνέχεια σπρώχνει τον 45χρονο στις γραμμές, ακριβώς τη στιγμή που φτάνει το τρένο.

JUST IN: 23-year-old Kamel Hawkins charged with attempted murder after pushing a random man in front of a moving train in Manhattan.



The incident happened at the 18th Street station this afternoon.



Police say the 45-year-old victim is expected to survive and only suffered a… pic.twitter.com/sDMYidQXwB