Νέα πυρά Μπάιντεν κατά Πούτιν: «Είναι δολοφόνος δικτάτορας και κακοποιός»

Σε νέα λεκτική επίθεση κατά του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε σήμερα ο αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν, ενώ μαίνεται για 22η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε εκδήλωση στο Κάπιτολ Χιλ, ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν εγκληματία-δικτάτορα και κακοποιό που «διεξάγει ανήθικο πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Pres. Biden calls Russian Pres. Vladimir Putin a “murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine”



