Νέα προειδοποίηση Ζελένσκι: «Σοβαρή» η απειλή για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Νέα προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσον αφορά στην ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε, σε δηλώσεις του το Σάββατο, πως η απειλή για το υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό εργοστάσιο εξακολουθεί να είναι «σοβαρή» και υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι «τεχνικά έτοιμη» να προκαλέσει έκρηξη στις εγκαταστάσεις.

Επικαλούμενος στοιχεία των ουκρανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, σημείωσε, ειδικότερα: «Υπάρχει σοβαρή απειλή διότι η Ρωσία είναι τεχνικά έτοιμη να προκαλέσει τοπική έκρηξη στο εργοστάσιο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στη διαρροή ραδιενέργειας».

Ο Ζελένσκι, που έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις. Η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν τοποθετήσει νάρκες στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να στρέψει περισσότερο την προσοχή της στον πυρηνικό σταθμό, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, και κάλεσε να επιβληθούν κυρώσεις στη ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την ηγεσία του στρατού της Ουκρανίας και αξιωματούχους της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας σε ένα άλλο από τα πέντε πυρηνικά εργοστάσια που διαθέτει η χώρα, στο Ρίβνε, στα βορειοδυτικά.

