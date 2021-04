Νέα Navtex από την Τουρκία για ασκήσεις στην «καρδιά» του Αιγαίου

Νέα Νavtex εξέδωσε η Τουρκία για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης στο κεντρικό Αιγαίο, για τις 20,25 και 26 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη Navtex, οι περιοχές που δεσμεύονται είναι δύο. Η πρώτη αφορά στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σκύρου και Λέσβου, και εκτείνεται προς τα νότια μέχρι τα ανοιχτά της Χίου, ενώ η δεύτερη περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Λέσβου.

Σύμφωνα με το MEGA, στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι έχουν να εμφανιστούν με ανάλογη άσκηση πάνω από 6 μήνες, με την κίνηση αυτή να έρχεται μία ημέρα πριν από την έναρξη της πενταμερούς στη Γενεύη για το Κυπριακό, καθώς και στον απόηχο του «ραπίσματος» από τις ΗΠΑ με την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Η Navtex

TURNHOS N/W : 0341/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 26-04-2021 11:34)TURNHOS N/W : 0341/21

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 20,25 AND 26 MAY 21 FROM 0300Z TO 1500Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

39 04.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 024 55.00 E

38 53.00 N – 024 55.00 E

39 04.00 N – 025 21.00 E

AREA-2

38 55.00 N – 026 00.00 E

38 51.00 N – 026 20.00 E

38 43.00 N – 026 12.00 E

38 44.00 N – 025 53.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 261600Z MAY 21.