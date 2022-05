Νέα ισχυρή αμμοθύελλα στο Ιράκ - Ένας νεκρός, πάνω από 5.000 νοσηλείες για αναπνευστικά προβλήματα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πάνω από 5.000 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα μετά την έβδομη ισχυρή αμμοθύελλα σε διάστημα ενός μήνα στο Ιράκ.

«Τα νοσοκομεία σε όλο το Ιράκ δέχθηκαν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους που έπασχαν από αναπνευστικά προβλήματα, εκ των οποίων 2.000 ήταν κάτοικοι της πρωτεύουσας Βαγδάτης. Επιπλέον, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του», ανέφερε ο Σαΐφ αλ Μπαντρ, εκπρόσωπος του ιρακινού υπουργείου Υγείας.

Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ενδέχεται να αυξηθεί, όπως υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σαντίκ Άτια, η αμμοθύελλα, που ήρθε από την ανατολική Συρία τα μεσάνυχτα, αναμένεται να εξασθενήσει τις επόμενες ώρες στη Βαγδάτη και να κατευθυνθεί νότια προς την έρημο.

Οι αμμοθύελλες είναι κοινές στο Ιράκ, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν πως έχουν γίνει πιο συχνές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

