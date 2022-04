Ιράκ: Δεκάδες άνθρωποι στο νοσοκομείο λόγω ισχυρής αμμοθύελλας

Δεκάδες άνθρωποι κατέληξαν με αναπνευστικά προβλήματα στα νοσοκομεία, μετά την ισχυρή αμμοθύελλα που σάρωσε το μεγαλύτερο μέρος του Ιράκ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της χώρας

Το φαινόμενο σχηματίστηκε στα βόρεια της χώρας την Πέμπτη, προκαλώντας την ακύρωση πτήσεων προς το Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν.

Καθώς η αμμοθύελλα έπληττε τα νότια, η Βαγδάτη και άλλες πόλεις έως και το νότο τής χώρας, «χάθηκαν» σε ένα απέραντο, απόκοσμο πορτοκαλί.

Στις εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου, κτήρια και αυτοκίνητα φαίνονται καλυμμένα από ένα στρώμα σκόνης στο χρώμα της ώχρας.

