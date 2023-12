Ναυάγιο στη Λιβύη- ΔΟΜ: 61 μετανάστες πνίγηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

Μία ακόμη τραγωδία συνέβη στα νερά της Μεσογείου, όπου ανατράπηκε σκάφος που μετέφερε μετανάστες και εκτιμάται ότι δεκάδες πνίγηκαν.

Μετά το ναυάγιο ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, 61 μετανάστες αγνοούνται και ο Διεθνής Οργανισμός μετανάστευσης εκτιμά πως πνίγηκαν.

«61 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά πνίγηκαν έπειτα από τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Λιβύης. Σύμφωνα με επιζώντες, στο σκάφος βρίσκονταν περίπου 86 άνθρωποι», ανέφερε σε ανάρτηση το γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη Λιβύη, συμπληρώνοντας πως η κεντρική Μεσόγειος παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς στον κόσμο.

🚨 61 migrants including women and children drowned following a tragic shipwreck off Libya. According to the survivors, the boat with around 86 people left the libyan shores from Zwara. The central Mediterranean continues to be one of the world's most dangerous migration routes. pic.twitter.com/RsFSUzzFYK