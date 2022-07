ΝΑΤΟ: Υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα ένταξης Σουηδίας & Φινλανδίας- «Πραγματικά ιστορική στιγμή»

Τα 30 μέλη του ΝΑΤΟ υπέγραψαν το πρωτόκολλο ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας σήμερα, Τρίτη, επιτρέποντας στις δύο χώρες να προσχωρήσουν στη Συμμαχία μόλις τα κοινοβούλια επικυρώσουν την απόφαση.

Η υπογραφή στην έδρα του ΝΑΤΟ- η πιο σημαντική επέκταση της Συμμαχίας από τη δεκαετία του ‘90- έρχεται μετά τη συμφωνία με την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας στη Μαδρίτη, χάρη στην οποία η Άγκυρα ήρε το βέτο που προέβαλε για την ένταξη της Σουηδίας και τη Φινλανδίας.

«Αυτή είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δίπλα στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών. «Με 32 κράτη στο τραπέζι, θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί», συμπλήρωσε.

Η υπογραφή πρωτοκόλλου σημαίνει ότι το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη μπορούν να μετέχουν στις συναντήσεις του ΝΑΤΟ και να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Όμως, δεν θα προστατεύονται από τη ρήτρα άμυνας της Συμμαχίας- ότι η επίθεση εναντίον ενός μέλους είναι μια επίθεση εναντίον όλων- μέχρι την επικύρωση.

Αυτή η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι έναν χρόνο, σημειώνει το Reuters. Όμως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε την περασμένη Πέμπτη ότι οι δύο χώρες θα πρέπει πρώτα να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στην Άγκυρα στη μεταξύ τους συμφωνία, διαφορετικά η επικύρωση δεν θα φτάσει στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Ο Στολτενμπεργκ κάλεσε τα μέλη να επικυρώσουν γρήγορα το πρωτόκολλο και διαβεβαίωσε τις δύο χώρες ότι στο μεταξύ θα έχουν την υποστήριξη του ΝΑΤΟ. «Η ασφάλεια της Φινλανδίας και της Σουηδίας είναι σημαντική για τη Συμμαχία μας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης», δήλωσε.

«Πολλοί σύμμαχοι ήδη έχουν κάνει σαφείς δεσμεύσεις απέναντι για την ασφάλεια της Φινλανδίας και της Σουηδίας και το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει την παρουσία μας στην περιοχή, μεταξύ άλλων με περισσότερες ασκήσεις», συμπλήρωσε.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ και ο Στόλτενμπεργκ πόζαραν με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σουηδίας και της Φινλανδίας να κρατούν τα υπογεγραμμένα πρωτόκολλα και ακολούθησε χειροκρότημα. «Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας! Τώρα ξεκινά η διαδικασία επικύρωσης από κάθε σύμμαχο», έγραψε στο Twitter η Σουηδέζα υπουργός Εξωτερικών, Αν Λίντε.

Just took part in historic NAC meeting where 🇸🇪 and 🇫🇮 accession protocols were signed by all NATO allies. Thank you for your support! Now the process of ratification by each of the Allies begins. Look forward to working together in ensuring our collective security. #WeAreNATO pic.twitter.com/9VNyBwk0Es