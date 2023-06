Natalia Grace: Η γυναίκα με νανισμό που κατηγορήθηκε ότι παρίστανε το παιδί απαντά για πρώτη φορά

Η περίεργη υπόθεση της 6χρονης υιοθετημένης Ουκρανής, η οποία κατηγορήθηκε ότι εν τέλει είναι ενήλικας που πάσχει από νανισμό παρίστανε το παιδί και ήθελε να κάνει κακό στη θετή οικογένειά της, έγινε ντοκιμαντέρ.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου, ξετυλίγει την ιστορία της Ναταλίας Γκρέι, το κορίτσι που υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι από την Ιντιάνα, τον Μάικλ και την Κριστίν Μπάρνετ, γνωρίζοντας ότι είναι ένα εξάχρονο παιδί, ορφανό από την Ουκρανία, με νανισμό. Αντ΄αυτού, συνειδητοποίησαν στην πορεία ότι είναι απλά μια ενήλικη με νανισμό.

«Αυτή είναι η δική μου πλευρά της ιστορίας και θα πω τι συνέβη γιατί δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω» ακούγεται και η ίδια η Ναταλία Γκρέι να μιλά για αυτή την πρωτοφανή υπόθεση.

«Είναι ψυχοπαθής και παρίστανε το παιδί» αναφέρει η οικογένεια που την υιοθέτησε το 2010. Όπως υποστηρίζουν πολύ γρήγορα η Ναταλία έγινε βίαιη και τότε άρχισαν να πιστεύουν ότι ήταν μία ενήλικη που παρίστανε το παιδί πάσχοντας από κάποια μορφή νανισμού. Το ζευγάρι κατέθεσε το 2012 αίτημα σε δικαστήριο για να αλλάξει την ηλικία του κοριτσιού κατά 14 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν 9 ετών αλλά 23 ετών και κατάφερε.

Αφού κατέθεσε το αίτημα το ζευγάρι έφυγε για τον Καναδά μαζί με τους τρεις βιολογικούς γιους του, όπου ο μεγαλύτερος ο Τζέικ θα ξεκινούσε τις σπουδές του στο κολέγιο. Η οικογένεια Μπάρνετ άφησε τη Ναταλία μόνη της στο διαμέρισμα, όπου έμεναν στο Λαφαγιέτ της Ιντιάνα. Στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για παραμέληση και εγκατάλειψη παιδιού με τους ίδιους πάντως να ισχυρίζονται ότι έχουν πέσει θύματα πλεκτάνης.

Όλο αυτό το διάστημα στο διαμέρισμα, έχουν καταγραφεί διάφορα ευτράπελα, με το σημαντικότερο να είναι μια κλήση στο 100 απο τη Ναταλία ισχυριζόμενη ότι παρακολουθούσε έναν γείτονα και φοβόταν για το τι θα μπορούσε να κάνει. Το ντοκιμαντέρ αναπαράγει δραματικά την κλήση.

Παρά το γεγονός ότι η ηλικία της άλλαξε νομικά, το ζευγάρι εξακολουθούσε να κατηγορείται επειδή οι Αρχές είπαν ότι εξαρτιόταν από τους Μπάρνετ λόγω του νανισμού της. Αρχικά αντιμετώπισαν επίσης κατηγορίες για παραμέληση παιδιού, αλλά αυτές αποσύρθηκαν λόγω της νόμιμης αλλαγής ηλικίας και της παραγραφής.

Η Κριστίν είπε στην DailyMail ότι εκείνη και η οικογένειά της ήταν τα αληθινά θύματα, αφού τρομοκρατήθηκαν για χρόνια από τη μυστηριώδη απατεώνισσα που τους απείλησε να τους μαχαιρώσει στον ύπνο τους, την έσπρωξε προς έναν ηλεκτρικό φράχτη και της έριξε χλωρίνη στον καφέ της.

Όταν η Κριστίν προσπάθησε να κάνει μπάνιο το νέο μέλος της οικογένειας την πρώτη φορά σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ηβικές τρίχες και δεν άργησε να διαπιστώσει ότι η Ναταλία έκρυβε την έμμηνο ρύση της, όπως ισχυρίστηκε η Κριστίν.

Για την οικογένεια Μπάρνετ η απόκρυψη της ηλικίας και οι δικαστικές περιπέτειες που επέφερε αυτή η αποκάλυψη δεν ήταν τα μοναδικά αρνητικά που έχουν να καταλογίσουν στην θετή τους κόρη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η Ναταλία τους απειλούσε με μαχαίρια- αφόδευε, ουρούσε και τρομοκρατούσε τον μικρότερο γιο τους- και έκανε απόπειρες κατά της ζωής τους, όπως φέρεται να προσπάθησε να δηλητηριάσει τον καφέ της Κριστίν και να σύρει τον Μάικλ σε έναν ηλεκτρικό φράχτη.

Ο τρόπος που φερόταν οι Μπάρνετ στην Ναταλία, ωστόσο, εγείρει επίσης ερωτηματικά. Ο Μάικλ περιγράφει πώς η Κριστίν ανάγκαζε την υιοθετημένη κόρη της να στέκεται στον τοίχο για ώρες, λερώνοντας τον εαυτό της. Την έβαζαν επίσηςνα κοιμάται έξω στη βεράντα ως τιμωρία, με αποτέλεσμα ένας γείτονας να καλέσει τις κοινωνικές υπηρεσίες.

the worst part of this #NataliaGrace story is being made aware that this person exists pic.twitter.com/OoGrCGXghr