Νάιτζελ Φάρατζ: Σε δίκη οδηγείται η 25χρονη που του έριξε μίλκσεϊκ

Σε δίκη οδηγείται η 25χρονη που την Τρίτη κατά τη διάρκεια ομιλίας για την προεκλογική εκστρατεία του Νάιτζελ Φάρατζ, του πέταξε μίλκσεϊκ.

Η 25χρονη που συνελήφθη αμέσως μετά το συμβάν, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιαιοπραγία μέσω ξυλοδαρμού αλλά και για φθορά ξένης περιουσίας. Όλα συνέβησαν όταν ο νέος ηγέτης της Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ έβγαινε από μία παμπ στην πόλη Κλάκτον, μετά από ομιλία στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Τότε μία γυναίκα του πέταξε ένα μίλκσεϊκ, το οποίο τον βρήκε στο πρόσωπο. Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μάλιστα ο ίδιος αστειεύτηκε με το συμβάν σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακωμωδώντας ότι συνέβη λέγοντας πως «το μίλκσεϊκ μου τους φέρνει όλους στις συγκεντρώσεις μου».

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC