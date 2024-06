Βρετανία: Έριξαν μίλκσεϊκ στον Νάιτζελ Φάρατζ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας

Με ένα απρόοπτο ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία του Νάιτζελ Φάρατζ στο Κλάκτον της Βρετανίας.

Όπως διακρίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ο νέος ηγέτης της Reform UK και υποψήφιος για τις εκλογές της 4ης Ιουλίου στη Βρετανία, βγαίνοντας από μία παμπ νωρίτερα σήμερα, μία γυναίκα του πέταξε ένα μίλκσεϊκ, το οποίο τον βρήκε στο πρόσωπο.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC