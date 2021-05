«Μυστικός γάμος για τον Μπόρις Τζόνσον» - Προσκλήσεις την τελευταία στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και η Κάρι Σίμοντς παντρεύτηκαν χθες, Σάββατο σε μυστική τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ.

Σύμφωνα με τις Sun και Mail on Sunday, ο ναός κλειδώθηκε ξαφνικά χθες μετά το μεσημέρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί η Κάρι Σίμοντς, η οποία ζει με τον Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2019 όταν εκείνος ανέλαβε την πρωθυπουργία.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στο νησί Μυστίκ της Καραϊβικής, τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Απρίλιο 2020 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους Wilfred.

Ο γάμος έγινε ενώπιον στενών φίλων και συγγενών, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ενώ οι προσκεκλημένοι έλαβαν τις προσκλήσεις τους την τελευταία στιγμή.

Η Τερέζ Κόφεϊ, υπουργός Εργασίας, έγραψε στο Twitter: «Συγχαρητήρια Μπόρις Τζόνσον και Κάρι Σίμοντς για τον γάμο σας σήμερα».

