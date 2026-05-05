Το «μυστικό» μήνυμα που έστειλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν πριν την επιχείρηση  «Project Freedom»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων το Ιράν για την αμερικανική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση, ωστόσο η Τεχεράνη προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και εμπορικών στόχων στην περιοχή.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσε την Κυριακή την ιρανική πλευρά για την επικείμενη επιχείρηση «Project Freedom», καλώντας το Ιράν να μη παρέμβει.

Παρά το μήνυμα, την πρώτη ημέρα της επιχείρησης τη Δευτέρα, ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, εμπορικών σκαφών στην περιοχή και στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν την ένταση των επιθέσεων, εκτιμώντας ότι παραμένουν «κάτω από το όριο» που θα οδηγούσε σε επανέναρξη εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Προς το παρόν, η κατάπαυση του πυρός ισχύει», ανέφερε ο Χέγκσεθ.

Ωστόσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει εντολή για επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και εντός της εβδομάδας, εφόσον συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Η επιχείρηση «Project Freedom», δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει αποκαταστήσει τη ροή της ναυσιπλοΐας στα Στενάτου Ορμούζ. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μόνο δύο πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν το πέρασμα τη Δευτέρα, ενώ κανένα δεν το έκανε την Τρίτη.

Την ίδια ώραε, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη. «Επικοινωνούμε τόσο δημόσια όσο και διακριτικά μ τους Ιρανούς, ώστε να επιτραπεί η υλοποίηση αυτής της αμυντικής επιχείρησης», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Από ιρανικής πλευράς, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι η χώρα του διαμόρφωσε «νέα ισορροπία» με τα αντίποινα της Δευτέρας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σημειώνουν πρόοδο.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι την Τρίτη σημειώθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν, με τα συστήματα αεράμυνας να τίθενται σε λειτουργία.

Με πληροφορίες από Axios