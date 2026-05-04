ΗΑΕ: Αναφορές για επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και εισερχόμενα drones από το Ιράν.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε αργά το απόγευμα της Δευτέρας ότι αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Παράλληλα, το εμιράτο της Φουτζέιρα ανακοίνωσε ότι drone που αποδίδεται στο Ιράν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Φουτζέιρα, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από την πλευρά του Ιράν.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.



UAE Air Defences system… pic.twitter.com/fEiog7SwQq — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

ΗΑΕ: Σε διαρκή ετοιμότητα για επιθέσεις από το Ιράν

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών και πυραύλων κρουζ, καθώς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, το γραφείο Τύπου της Φουτζέιρα έκανε λόγο για «μεγάλη πυρκαγιά» σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του εμιράτου, μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται στο Ιράν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση ότι τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την περιοχή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, από τους τέσσερις πυραύλους οι τρεις αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας κατέπεσε στη θάλασσα.

Παράλληλα, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων των ΗΑΕ εξέδωσε νέα προειδοποίηση για απειλή πυραυλικής επίθεσης, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική ειδοποίηση μέσα σε λίγες ώρες και την πρώτη τέτοιου είδους κινητοποίηση μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης διέψευσαν ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι δύο εμπορικά πλοία διέσχισαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, μέσω του πρακτορείου Tasnim News Agency, έκαναν λόγο για «αβάσιμους και πλήρως ψευδείς ισχυρισμούς», τονίζοντας ότι καμία εμπορική κίνηση δεν έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες.

Παράλληλα, περιστατικό σημειώθηκε και σε νοτιοκορεατικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM δήλωσε στο Reuters ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο φορτηγού πλοίου, ενώ διερευνώνται τα αίτια.