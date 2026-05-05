«Δεν έχουμε καν ξεκινήσει»: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ εν μέσω κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν κλιμακώνει τη ρητορική του για τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ότι η χώρα του «δεν έχει καν ξεκινήσει» να απαντά, στη σύγκρουση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης είναι ανυπόφορη για την Αμερική, εμείς όμως δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η «κακόβουλη παρουσία τους θα μειωθεί».

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου, λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων παγκοσμίως, ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας άνοδο των τιμών διεθνώς.

Κλιμάκωση ρητορικής και εντάσεων στην περιοχή εν μέσω αντιπαράθεσης Ιράν-ΗΠΑ

Τις τελευταίες ημέρες, εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο ανέφεραν εκρήξεις ή πυρκαγιές, ενώ λιμάνι πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν ουσιαστικά περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο στενό, απειλώντας με νάρκες, drones, πυραύλους και ταχύπλοα, ενώ οι ΗΠΑ απάντησαν με αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι τα γεγονότα δείχνουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ και τα ΗΑΕ να μην εμπλακούν περαιτέρω.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία πέρασαν με ασφάλεια το στενό με συνοδεία πολεμικών πλοίων, ενώ η εταιρεία Maersk ανέφερε ότι ένα πλοίο με αμερικανική σημαία απομακρύνθηκε από τον Περσικό Κόλπο υπό αμερικανική προστασία.

Το Ιράν, ωστόσο, αρνήθηκε ότι υπήρξε τέτοια διέλευση, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν αντικρουόμενες ανακοινώσεις για επεισόδια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε πλοία και ανταλλαγών πυρών.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC